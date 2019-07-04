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Hürriyet, esnaf odalarıyla bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – Esnaf odaları ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bütün imkânlarıyla esnafların yanında olacaklarını söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:00
Hürriyet, esnaf odalarıyla bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – Esnaf odaları ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bütün imkânlarıyla esnafların yanında olacaklarını söyledi.


İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya 24 oda başkanın yanı sıra Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, KOTO Temsilcisi Yusuf Erenkaya katıldı. Buluşmada esnafların istek ve şikayetleri dinlenirken, şehrin geleceği için birlikte neler yapılabileceği konuşuldu. Buluşmanın İzmit’in geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Hürriyet, “Adaylık sürecimde de iki kelimemden biri turizm oldu. Turizm demek, para demek, kentin gelişmesi, insanların kaynaşması, kentin hareketlenmesi demek. Bu sebeple turizm dinamiklerinin iyi planlanması gerekmektedir. Kentimizin daha fazla tanıtılması, gösterilmesi, gezdirilmesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılmasında sizlerden destek bekliyorum. Önümüzdeki günlerde misafirhane projemizi hayata geçirebilirsek şehir dışından gelecek olan misafirleri belediyemize ait bu mekanda konaklatıp, İzmit’ti gezip, alışveriş yapmasını sağlayacağız. Bu da esnafımızın kazanması anlamına gelmektedir” dedi.


Belediyenin hizmet alımlarında şehir esnafına öncelik verildiğine de dikkat çeken Hürriyet, “Bize göre bir belediye, vatandaşa hizmet yapılacaksa, ürünlerini o bölgenin esnafından yapmalı. Geçtiğimiz günlerde yine vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk ama alımı bölgenin esnafından yaptık. Bu yatıklarımız küçük ama anlamlı çalışmalar. Amacımız paylaştırarak tüm esnafımıza destek olmak. Yunus Emre Nikâh Salonu için yapılan ihaleyle ilgili de süresi dolana kadar herhangi bir şey yapamayacağız. Böyle bir ihale yapılmasına diyeceğim yok ama bunda bir kriter oluşturulmalı.Göreve geldiğim ilk gün verdiğim talimat işlerimizin yerel firmalara verilmesiydi. Kentte o işi yapan yoksa ancak dışarıdan alınmalı. Fotoğraf ihalemiz için de bu geçerli olmalı. İhale bittiğinde bir daha ihaleye çıkmayacağız. İhale süresi dolduğunda sizlerle bir araya gelip,hem sizin hem de belediyemizin kazanacağı bir sistem oluşturacağız” diye konuştu.


Esnaf odalarının Suriyeli vatandaşlarla ilgili şikayetlerine de yanıt veren Hürriyet, “Tabi ki ülkemize, şehrimize sığınan Suriyeli vatandaşlar da ekmek yiyecek, korunacak, kollanacak ama kendi esnafımızın da hakkının hukukunun yenmesini istemiyoruz. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılırsa gereğini yapacağız. Seyyar konusun da zabıta ve basına gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Esnafımız vergisini verirken seyyar satıcıların vergisiz şekilde o esnafın önünde satış yapmasını doğru bulmuyoruz.Bu konu üzerinde de çalışıyoruz, seyyar satıcılar konusuna da yeni çözümler bulacağız” şeklinde konuştu.


İzmit hoşgörünün başkenti olduğunu belirten Hürriyet, “Bu başlık altında buluşmalarımıza daha katılımcı, ortak şekilde bir anlam yükleyelim. Kentin kaynaştığı, bir sonrakinin hayal edildiği, heyecanla beklendiği etkinlikler organize edelim. Kentin bütün dinamiklerinin de yer alacağı bir etkinlik bir programı haline getirelim. Biz İzmit Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:00
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