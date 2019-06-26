Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Cedit Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut,belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Nabi Keskin ve belediyenin teknik ekibiyle birlikte Cedit’te incelemelerde bulundu. Hürriyet daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. Eski başkan döneminde başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşan Başkan Hürriyet, projenin şehrin siluetine uygun olmadan hazırlandığını belirtti. Hürriyet, projede hem vatandaşlar hem de belediyenin zarar görmemesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Hazırlanan projenin hem mahalleye, hem belediyeye,hem de şehre zarar vereceğini belirten Başkan Hürriyet “Geçen dönem, şehre değer katacak denilerek hazırlanan projeden memnun olan bir kişi bile yok. Görüştüğüm her vatandaş mağdur olduklarını söylüyor. Bir ekip oluşturduk. Projeyi değerlendiriyorlar. Vatandaşların mağduriyetini giderecek bir çalışmayı inşallah en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Biz, kesinlikle vatandaşlarımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Proje için belediye kasasından 50 milyon lira çıkması gerekiyor. Ancak bu rakam için herhangi bir bütçe planlanması da yapılmamış” dedi.

Başkan Hürriyet, “Proje içerisindeki cami, okul, istinat duvarları, yeşil alan gibi tüm sosyal donatı alanlarının yapımı da geçmiş döneminin belediye başkanı tarafından taahhüt edilmiş. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu süreçte kimsenin mağduriyet yaşamaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. TOKİ yetkilileriyle oturup konuyu enine boyuna görüşeceğiz. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesiyle de görüşme halindeyiz” dedi.