Hürriyet, boşaltılan binaların sakinleriyle görüştü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yoğun yağış sonucunda istinat duvarı çöken Bekirdere Mehmet Çağlar Sokak’taincelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yoğun yağış sonucunda istinat duvarı çöken Bekirdere Mehmet Çağlar Sokak’taincelemelerde bulundu.

Tedbirden 23 hanenin boşaltıldığı sokakta vatandaşlarla görüşen Başkan Hürriyet’e yardımcısı Nurettin Bulut, meclis üyeleri Devrim Bal, Ertuğrul Malçokile belediyenin teknik ekibi deeşlik etti. Mağduriyet yaşayan vatandaşların sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileğinde bulunan Hürriyet, "Tek tesellimiz üzücü olayda can kaybı olmamasıdır. Belediye olarak her türlü sıkıntınızı gidermek için çalışıyoruz. Bir taraftan teknik ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaparken, bir taraftan da acil ihtiyaçların giderilmesi yönünde gerekeni yapıyoruz” dedi.

Vatandaşlar daBaşkan Hürriyet’e ilgisi için teşekkür ettiler.

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