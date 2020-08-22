Hürriyet Gazetesi 1948 yılında açıldı. Türkiye’nin en eski gazetelerinden biri olan Hürriyet teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ortamında da okuyucularıyla buluşuyor. Hürriyet uygulama ve internet sitesi aracılığıyla okurlarına son dakika haberlerini, canlı maç sonuçlarını, emlak ilanlarını, iş ilanlarını, yemek tariflerini ulaştırıyor. Peki, Hürriyet’in sahibi kim?

Hürriyet ne zaman açıldı?

Hürriyet Gazetesi 1 Mayıs 1948'de Sedat Simavi tarafından kuruldu. Sedat Simavi'nin ardından görevi çocukları devraldı. 1973 senesinde Hürriyet renkli fotoğraf kullanmaya başladı ve o dönemde büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet'in sahibi kim?

1997 yılında Hürriyet Gazetesi Doğan Yayın Holding'e geçmiştir. 22 Mart 2018 ise Hürriyet, Demirören Holding bünyesine geçmiştir.

Hürriyet genel yayın yönetmeni kim?

Hürriyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmeninin kim olduğu da zaman zaman merak ediliyor. 6 Kasım 2019’da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Ahmet Hakan Coşkun getirildi.

Hürriyet online oku

Günümüzde tüm gazetelerin olduğu gibi Hürriyet’in haberlerine de internet üzerinden ulaşmanız mümkün. hurriyet.com.tr adresi üzerinden hem gazete haberlerine hem de son dakika gelişmelerine ulaşmanız mümkün.

Hürriyet son dakika haberleri

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgiye, habere ulaşmak zor bir olay değil. Haberlere, sıcak gelişmelere erişim anlık yaşanıyor. Yanınızda bir televizyon olmaması habere ulaşma konusunda sizi zorlayacak bir durum değil. İnternet sayesinde habere saniyeler içerisinde erişim sağlayabilirsiniz. Son dakika haberciliği internet siteleri üzerinden çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Hürriyet son dakika haberlerine gazetenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hürriyet Canlı Tv | Hürriyet canlı skor

İnternet gazeteciliği yazılı ve görsel basının bir araya gelmiş şeklidir. Bu sebeple internet siteleri canlı yayınlar yaparak okuyucularına en sıcak bilgileri aktarmayı uygun buluyor. Hürriyet gün içerisinde zaman zaman canlı yayın yapıyor. Canlı yayınlara hurriyet.com.tr/video/live/ sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hürriyet Spor Arena sayfası üzerinden ise spor haberlerine ve canlı maç skorlarına ulaşmanız mümkün.

Hürriyet Kelebek

Hürriyet Gazetesi’nin magazin haberlerine ise Kelebek sayfasından ulaşmanız mümkün. Bunun için öncelikle hurriyet.com.tr sayfasına giriş yapmanız ardından da sitenin üst kısmında yer alan seçeneklerden “Kelebek” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Hürriyet üye girişi | Hürriyet üye ol

Haber sitelerine üye olarak daha hızlı bir şekilde sıcak haberlere ulaşmanız mümkün. hurriyet.com.tr’de okuyucularına üyelik imkanı tanıyor. Hürriyet resmi internet sitesine giriş yaptığınızda sağ üst köşede menü kısmı bulunuyor. Menü kısmında ise giriş yap bölümü mevcut. Giriş kısmına tıkladığınızda ise üye ol kısmını göreceksiniz. Bu şekilde siteye üye olacaksınız.

Hürriyet uygulama indir

Hürriyet Gazetesi haberlerine uygulama vasıtasıyla hızlıca erişebilirsiniz. Bunun için Play Store ve App Store’den Hürriyet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayla haberlerin yanı sıra yazarların köşe yazılarına da ulaşmanız mümkün.

Hürriyet iş başvurusu

Hürriyet Gazetesi’nde çalışmak isteyenler şirkete nasıl başvuru yapacaklarını, açık iş ilanlarının olup olmadığını merak ediyor. Bunun için Hürriyet Kurumsal internet sitesine giriş yapmanız ardından insan kaynakları bölümüne tıklamanız gerekiyor. Bu sayede açık iş ilanlarına ulaşmış olacaksınız.

Hürriyet Twitter

Sosyal medyanın haberlerin vatandaşlara hızlıca ulaştırılması konusunda önemi büyük. Bu sebeple özellikle gençler haberleri Twitter üzerinden takip etmeyi tercih ediyor. Twitter üzerinden Hürriyet haberlerine @Hurriyet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Hürriyet Instagram

Instagram fotoğraf ve video paylaşım sitelerinden biridir. Gençler arasında bir hayli popüler olan Instagram’dan da Hürriyeti @hurriyetcomtr sayfasından takip edebilirsiniz.

Hürriyet Gazete manşetleri | Hürriyet Gazete haberleri

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberleri gazeteden ulaşmanız mümkün. Ancak gazeteyi almadan haberleri hurriyet.com.tr’den ya da Hürriyet uygulamasından okumanız da mümkün.

Hürriyet Yazarları

Hürriyet Gazetesi’nin yazarları sık sık araştırılıyor. Hem gazetede hem de internet sitesinde yazan tüm yazarların isimleri şöyle:

Abdulkadir Selvi

Ahmet Karabıyık

Ahmet Hakan

Ali Ece

Aygül Aydın

Ayşe Arman

Bahar Çuhadar

Barbaros Tapan

Başak Dizer

Bayram Aydın

Burak Küntay

Cengiz Semercioğlu

Deniz Gürel

Deniz Sipahi

Dilek Dayınlarlı

Doğan Hızlan

Dr. Erkan Aydın

Dr.Başak Demiriz

Ece Sükan

Elçin Yahşi

Emre Dorman

Emre Özpeynirci

Engin Kratzer

Erdal Sağlam

Ertuğrul Özkök

Fatih Çekirge

Fatih Tekeci

Fikret Bila

Fuat Bol

Fulya Soybaş

Gila Benmayor

Hande Fırat

İhsan Yılmaz

İlber Ortaylı

İlker Yasin

Kanat Atkaya

Mehmet Arslan

Mehmet İren

Mehmet Soysal

Mehmet Üstündağ

Müge Akgün

Nedim Şener

Nil Karaibrahimgil

Nilgün Tekfidan Gümüş

Noyan Doğan

Nuran Çakmakçı

Ömür Gedik

Ömür Kurt

Onur Baştürk

Osman Müftüoğlu

Oya Armutçu

Rauf Tamer

Saffet Emre Tonguç

Sahrap Soysal

Savaş Özbey

Sedat Ergin

Sefer Levent

Serhat Demirel

Sinem Vural

Tolga Akyıldız

Tülay Demir

Uğur Cebeci

Uğur Meleke

Uğur Vardan

Umut Fırat Eroğlu

Ünal Özüak

Vedat Milor

Yalçın Bayer

Zeynel Balcı

Ahmet Hakan kimdir?

Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967'de Yozgat Sorgun'da dünyaya geldi.Babasının memuriyeti sebebiyle çocukluk yılları Anadolu'nun çeşitli illerinde geçen Ahmet Hakan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi okudu. 1993'te TGRT'de muhabirlik yapmaya başladı. Pek çok kanal ve gazetede çalışan Ahmet Hakan 2019'da Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.