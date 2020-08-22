Hürriyet
Hürriyet oku | Gazete haberlerine ulaşmak teknolojinin gelişmesiyle çok daha kolay oldu. En eski gazetelerden biri olan Hürriyet internet üzerinden de yayın yaparak okuyucularıyla buluşuyor. Hürriyet üzerinden son dakika haberlerini takip edebilir, emlak ilanlarına göz atabilirsiniz. Peki, Hürriyet Gazetesi manşetleri nasıl okunur? Hürriyet yazar oku| Hürriyet Canlı Tv | Hürriyet canlı skor,
Hürriyet Gazetesi 1948 yılında açıldı. Türkiye’nin en eski gazetelerinden biri olan Hürriyet teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ortamında da okuyucularıyla buluşuyor. Hürriyet uygulama ve internet sitesi aracılığıyla okurlarına son dakika haberlerini, canlı maç sonuçlarını, emlak ilanlarını, iş ilanlarını, yemek tariflerini ulaştırıyor. Peki, Hürriyet’in sahibi kim?
Hürriyet ne zaman açıldı?
Hürriyet Gazetesi 1 Mayıs 1948'de Sedat Simavi tarafından kuruldu. Sedat Simavi'nin ardından görevi çocukları devraldı. 1973 senesinde Hürriyet renkli fotoğraf kullanmaya başladı ve o dönemde büyük yankı uyandırdı.
Hürriyet'in sahibi kim?
1997 yılında Hürriyet Gazetesi Doğan Yayın Holding'e geçmiştir. 22 Mart 2018 ise Hürriyet, Demirören Holding bünyesine geçmiştir.
Hürriyet genel yayın yönetmeni kim?
Hürriyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmeninin kim olduğu da zaman zaman merak ediliyor. 6 Kasım 2019’da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Ahmet Hakan Coşkun getirildi.
Hürriyet online oku
Günümüzde tüm gazetelerin olduğu gibi Hürriyet’in haberlerine de internet üzerinden ulaşmanız mümkün. hurriyet.com.tr adresi üzerinden hem gazete haberlerine hem de son dakika gelişmelerine ulaşmanız mümkün.
Hürriyet son dakika haberleri
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgiye, habere ulaşmak zor bir olay değil. Haberlere, sıcak gelişmelere erişim anlık yaşanıyor. Yanınızda bir televizyon olmaması habere ulaşma konusunda sizi zorlayacak bir durum değil. İnternet sayesinde habere saniyeler içerisinde erişim sağlayabilirsiniz. Son dakika haberciliği internet siteleri üzerinden çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Hürriyet son dakika haberlerine gazetenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Canlı Tv | Hürriyet canlı skor
İnternet gazeteciliği yazılı ve görsel basının bir araya gelmiş şeklidir. Bu sebeple internet siteleri canlı yayınlar yaparak okuyucularına en sıcak bilgileri aktarmayı uygun buluyor. Hürriyet gün içerisinde zaman zaman canlı yayın yapıyor. Canlı yayınlara hurriyet.com.tr/video/live/ sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hürriyet Spor Arena sayfası üzerinden ise spor haberlerine ve canlı maç skorlarına ulaşmanız mümkün.
Hürriyet Kelebek
Hürriyet Gazetesi’nin magazin haberlerine ise Kelebek sayfasından ulaşmanız mümkün. Bunun için öncelikle hurriyet.com.tr sayfasına giriş yapmanız ardından da sitenin üst kısmında yer alan seçeneklerden “Kelebek” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Hürriyet üye girişi | Hürriyet üye ol
Haber sitelerine üye olarak daha hızlı bir şekilde sıcak haberlere ulaşmanız mümkün. hurriyet.com.tr’de okuyucularına üyelik imkanı tanıyor. Hürriyet resmi internet sitesine giriş yaptığınızda sağ üst köşede menü kısmı bulunuyor. Menü kısmında ise giriş yap bölümü mevcut. Giriş kısmına tıkladığınızda ise üye ol kısmını göreceksiniz. Bu şekilde siteye üye olacaksınız.
Hürriyet uygulama indir
Hürriyet Gazetesi haberlerine uygulama vasıtasıyla hızlıca erişebilirsiniz. Bunun için Play Store ve App Store’den Hürriyet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayla haberlerin yanı sıra yazarların köşe yazılarına da ulaşmanız mümkün.
Hürriyet iş başvurusu
Hürriyet Gazetesi’nde çalışmak isteyenler şirkete nasıl başvuru yapacaklarını, açık iş ilanlarının olup olmadığını merak ediyor. Bunun için Hürriyet Kurumsal internet sitesine giriş yapmanız ardından insan kaynakları bölümüne tıklamanız gerekiyor. Bu sayede açık iş ilanlarına ulaşmış olacaksınız.
Hürriyet Twitter
Sosyal medyanın haberlerin vatandaşlara hızlıca ulaştırılması konusunda önemi büyük. Bu sebeple özellikle gençler haberleri Twitter üzerinden takip etmeyi tercih ediyor. Twitter üzerinden Hürriyet haberlerine @Hurriyet sayfasından ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Instagram
Instagram fotoğraf ve video paylaşım sitelerinden biridir. Gençler arasında bir hayli popüler olan Instagram’dan da Hürriyeti @hurriyetcomtr sayfasından takip edebilirsiniz.
Hürriyet Gazete manşetleri | Hürriyet Gazete haberleri
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberleri gazeteden ulaşmanız mümkün. Ancak gazeteyi almadan haberleri hurriyet.com.tr’den ya da Hürriyet uygulamasından okumanız da mümkün.
Hürriyet Yazarları
Hürriyet Gazetesi’nin yazarları sık sık araştırılıyor. Hem gazetede hem de internet sitesinde yazan tüm yazarların isimleri şöyle:
Abdulkadir Selvi
Ahmet Karabıyık
Ahmet Hakan
Ali Ece
Aygül Aydın
Ayşe Arman
Bahar Çuhadar
Barbaros Tapan
Başak Dizer
Bayram Aydın
Burak Küntay
Cengiz Semercioğlu
Deniz Gürel
Deniz Sipahi
Dilek Dayınlarlı
Doğan Hızlan
Dr. Erkan Aydın
Dr.Başak Demiriz
Ece Sükan
Elçin Yahşi
Emre Dorman
Emre Özpeynirci
Engin Kratzer
Erdal Sağlam
Ertuğrul Özkök
Fatih Çekirge
Fatih Tekeci
Fikret Bila
Fuat Bol
Fulya Soybaş
Gila Benmayor
Hande Fırat
İhsan Yılmaz
İlber Ortaylı
İlker Yasin
Kanat Atkaya
Mehmet Arslan
Mehmet İren
Mehmet Soysal
Mehmet Üstündağ
Müge Akgün
Nedim Şener
Nil Karaibrahimgil
Nilgün Tekfidan Gümüş
Noyan Doğan
Nuran Çakmakçı
Ömür Gedik
Ömür Kurt
Onur Baştürk
Osman Müftüoğlu
Oya Armutçu
Rauf Tamer
Saffet Emre Tonguç
Sahrap Soysal
Savaş Özbey
Sedat Ergin
Sefer Levent
Serhat Demirel
Sinem Vural
Tolga Akyıldız
Tülay Demir
Uğur Cebeci
Uğur Meleke
Uğur Vardan
Umut Fırat Eroğlu
Ünal Özüak
Vedat Milor
Yalçın Bayer
Zeynel Balcı
Ahmet Hakan kimdir?
Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967'de Yozgat Sorgun'da dünyaya geldi.Babasının memuriyeti sebebiyle çocukluk yılları Anadolu'nun çeşitli illerinde geçen Ahmet Hakan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi okudu. 1993'te TGRT'de muhabirlik yapmaya başladı. Pek çok kanal ve gazetede çalışan Ahmet Hakan 2019'da Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.