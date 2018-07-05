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Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini açıkladı. Peki Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:22
Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini açıkladı. Peki Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, "Dünya petrolünün yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var. ABD'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?

Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ile Basra Körfezi’nin arasındadır. Boğazınkuzey kıyısında İran, güney kıyısında ise Umman toprakları bulunur. Genişliği 38.90 kilometre kadardır. Ortadoğu petrollerinin %40’ını (ABD, Batı Avrupa ve Çin’e gönderilen petrolün yaklaşık yarısı) bu boğazdan transit geçen gemiler taşır.

Sıcak suları Hürmüz Boğazı kanalıyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na karışır. Kuzeydoğuda Şattülarab (Ervend) ırmağı ağzından başlayan ve Güneydoğuda Hürmüz Boğazı’na kadar uzanan Basra Körfezi’nin uzunluğu yaklaşık olarak 805 km’dir. Genişliği yaklaşık 280 km. derinliği ise ortalama 40-50 m arasında değişmektedir. Derinliğin en fazla olduğu ve 100 metreye ulaştığı yer Hürmüz Boğazı’dır.1980 ile 1988 arasında süren İran-Irak Savaşı’nın odak noktasıdır. 1991 yılında Körfez Savaşı’nda temel olmuştur.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:22
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