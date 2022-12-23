Hurma sirkesi faydaları, nasıl yapılır, ne işe yarar, nasıl içilir? Altın kadar değerli: Medine (Cennet) hurma sirkesi

Hurma, Müslüman ülkeler ve bizler için oldukça önemli ve değerli bir yiyecektir. Hurmaların olgunlaştığı hurma palmiyeleri Arabistan gibi ülkeleri şehir açısından güzelleştirirken, bu ağaçlardan toplanan hurmalar da pek çok hastalığa şifa niyetine tüketilir. Hurma ağacı dayanıklıdır. Çöl rüzgârlarına dayandığı gibi, susuzluğa da dayanır. Ramazan günlerinde ise Türk mutfağında ayrı bir yeri olan hurmanın bu yazıda sirkeye dönüşmesine şahit olacaksınız.

Hurma sirkesi faydaları ile şifa bulacak, hurma sirkesi yapımı ile de zor bulunan bu ürünü evinizde kolayca yapabileceksiniz. Hurmanın sirke hali nasıl bir etkiye sahip, hep birlikte öğrenmek için yazımız sizlerle.

Medine hurma sirkesi Faydaları

İçeriğindeki yoğun potasyum ve demir sayesinde kansızlık için iyi bir şifa kaynağıdır. Halsizlik, bitkinlik ve çabuk yorulma gibi sorunlar yaşayanlar için hurma sirkesi tüketimi tavsiye edilmektedir. Yalnızca bedensel, fiziksel yorgunluklara değil; aynı zamanda zihinsel yorgunluklara da iyi gelmektedir. Türk kahvesinin yanında hurma yemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu ikili bir araya geldiğinde, stres ve depresyon gibi vücudu yıpratan problemlerine iyi geliyor.

Hurma Sirkesi Nasıl Yapılır?

Pek çok mineral içeren hurma, sağlık açısından oldukça etkili bir besindir.

Soğuk ülkeleri sevmeyen Arabistan civarında can bulan hurma ağaçları, ülkemizde çok az da olsa Akdeniz kıyılarında yetişmektedir.

Bu ağaçlardan elde edilen hurmalarla yapılan sirke çeşidine ise, hurma sirkesi denilmektedir.

Sirkenin genellikle elma ve üzümden yapıldığı bilinir.



Hurma sirkesi Feridun Kunak tarafından Trabzon hurması ile denenmiştir. Trabzon hurmalarının kabuklarını soymadan sirke yapılmasını önermektedir.

Evde hurma sirkesi yapımı kolaydır, Kunak’ın tarifinin püf noktalarına dikkat ederek doğal hurma sirkenizi hazırlayabilirsiniz.

Feridun Kunak tarifine göre:

5 adet Trabzon hurmasını bir kavanoz içine koyarak, üzerine bir çay bardağı doğal sirke eklemelisiniz.

1 çay kaşığı tuz da ilave ederek kavanozun ağız kısmına kadar su doldurmalısınız.

En az 20 gün serin ve karanlık yerde bekletmelisiniz.

Beden sağlığı, kalp sağlığı ve bağırsakların çalışması için tüketilmesini belirtir. Asit oranı düşük olduğu için, mideyi yakmadığını da ifade eder. Ayrıca hurma sirkesini maden suyu ile karıştırıp içilmesinin de metabolizmanın hızlanması için etkili olduğunu ekler.

Evinizde kolayca hurma sirkesi yapımı için gerekli malzemeleriniz hurma, tuz ve su olacaktır. Yaklaşık 30 adet hurma ile uzun bir süre yetecek sirke yapabilirsiniz.

İzleyeceğiniz hurma sirkesi tarifi adımları ise şu şekildedir:

Hurmaları çekirdeklerini ayırmadan bir cam kavanoz içine yerleştirin. Kavanozun yaklaşık dörtte biri hurma ile dolu olsa yeterli olacaktır.

Hurmaların üzerine 1 tatlı kaşığı doğal tuz ilave edin. Daha sonra biraz pay kalacak şekilde, kavanozu su ile doldurun.

Hurmayı ve tuzlu karışımı tahta kaşıkla karıştırın. Mineralleri kaçmaması adına demir kaşık kullanmayın.

Kavanozunuzu pamuklu bir bez ile kapatın ve bezli kısmını ip yardımı ile bağlayın. Karanlık ve serin bir yerde ortalama 6 hafta kadar kavanozu muhafaza edin.

Bekleme süresi geçtiğinde, kullanmak için kavanozdaki karışımı bir süzgeç yardımı ile süzün.

Süzdüğünüz sirkeyi cam kavanozda veya şişede saklayabilirsiniz.

Sirkenizin bekleme süresi geçtiğinde üzerinde beyaz tortular oluşmuş olabilir.

Bu bozulduğu anlamına gelmez. Sirkenizin olduğunu ifade eder. Aklınızda bulunmalı.

Medine hurma sirkesi nasıl Yapılır?

Cennet hurması sirkesi için; Hurmaları kabukları ile birkaç parçaya bölerek kavanoz içine alınır. Üzerine yarım çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi ve tuz koyulur ve kavanozun üzeri su ile doldurulur ardından yaklaşık bir ay kadar serin ve ışık almayan bir yerde muhafaza edilerek fermente olması sağlanır.

Hurma Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

nefisyemektariflerine' e göre: Hurmanın sofralarda tüketilmesi sağlık açısından oldukça etkilidir. Hurma sirkesi faydaları ise, tıpkı hurmanın kendisi gibi sağlığa iyi gelmektedir. Arabistan’da sofralardan eksik olmayan hurma sirkesinin faydaları ise şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hücrelerinizi korur ve yıpranan hücreleri onarır.

Hamileler, doktor kontrolü ile beraber hurma sirkesi tükettiğinde vajinal kasları daha güçlü hale getirir.

Doğumda kolaylık sağlayan hurma sirkesi aynı zamanda hormonları da düzenler. Doğum esnasında da anne adayını rahatlatır ve doğum sonrasındaki kanamaları en aza indirir.

Burun kanamalarında bir pamuk yardımı ile dışarıdan tampon uygulandığında, kanamayı durdurma özelliği de vardır.

Vücut ağrılarında ve regl ağrılarında hurma sirkesi ağrıyı dindirir.

Vücuttaki iltihaplanmaları engeller ve düzenli kullanıldığında kabızlık problemini de ortadan kaldırır.

Potasyum ve demir içerdiğinden, düzenli tüketimde kansızlık sorunlarını da çözecektir.

Zengin minerale sahip olmasından dolayı, fiziksel ve zihinsel yorgunluklara çare olmaktadır. Kişiye enerji verir ve gergin günlerde sakinleştirme etkisi vardır.

Sabahları aç karnına tüketilen hurma sirkesi, kış soğuklarından ve mevsim hastalıklarından sizi koruyacaktır.

Öksürükten şikayetiniz varsa ve boğazınızda balgam problemi oluşuyorsa, hurma sirkesi boğaz yolu sorunlarınızı da çözecektir. Hurma sirkesi sayesinde daha rahat nefes alabilirsiniz.

Pek çok derde derman olan hurma sirkesi cilt sorunlarında da etkisini göstermektedir. Yanık ve yara durumlarında harici kullanım önerilir. Kalıcı lekeler için doktora danışılması tavsiye edilir. Cilt bakım maskelerinde de kullanılması etkili olmaktadır.

Hurma sirkesi antiseptik özelliğe sahiptir. Ağız içi yaralarında kullanıldığında oluşan tahrişi giderecektir.

Hurma sirkesi cilde faydaları arasında cildi daha parlak bir görünüme kavuşturması da vardır ancak sirke yapısı gereği yakıcı bir madde olduğu için hassas bir cilde sahipseniz dikkatli kullanmanız iyi olur.

Mikrop öldürücü özelliğinden dolayı Avrupa ülkelerinde hastanelerde hurma sirkesi kullanılmaktadır. Aynı özelliği sayesinde pamuk ile cilde sürüldüğünde sivilceleri de giderecektir.

İştahı kesilen kişilerde ve çocuklarda, iştah açıcı özelliği ile etkili olur.

Sinek ısırmalarında ve diğer kaşıntılarda bir pamuk yardımı ile hurma sirkesi kullanımı kaşınmayı önleyecektir.

Hurma sirkesi saça faydaları var mıdır diye de merak ediyor olabilirsiniz. Ara ara hurma sirkesini suyla karıştırarak saçlarınıza uygularsanız saç telleriniz güçlenebilir. Hurma sirkesi yerine hurma yağıyla da saçınıza masaj yaparak benzer etkiyi elde edebilirsiniz.

Hurma Sirkesi Ne İşe Yarar?

Hurma sirkesi nerelerde kullanılır sorusu, iki ana kategori olarak mutfaklar ve bakım alanıdır şeklinde cevaplanabilir.

Hurmanın bolca yetiştiği Orta Doğu ülkelerinde hurma sirkesi sofralardan eksik olmayan bir besindir. Her türlü yemeklerde kullanılır ve şifalarından faydalanılır.

Hurma sirkesi, salatalarda ve salata soslarında, turşu yapımında, ılık su ile karıştırılıp bağırsak temizleyici su olarak kullanılmaktadır.

Mutfağın dışında cilt bakım maskelerinde, yaraların iyileşmesinde ve boğaz hastalıklarında kullanılmaktadır. Çok yönlü olan hurma sirkesi, pek çok alanda tercih edilmektedir.

Hurma Sirkesi Zayıflatır Mı?

Hurma sirkesi neye iyi gelir diye merak edenlerin büyük kısmı zayıflamada etkisi merak edenlerdir.

Hurma sirkesi tek başına sizi zayıflatan mucize bir iksir değildir.

Fakat size kilo verme sürecinizde destek olan bir yardımcı içecek olacaktır.

Hurma sirkesi iştahınızı kontrol altına alarak iştahınızı bastırabilir.

Kabızlık sorunlarını da giderdiği için, bağırsak sisteminiz eskisine göre daha sağlıklı çalışacaktır.

Bu durumların sonucunda da metabolizmanız çalışacağı için, kilo verme süreciniz daha hızlı gerçekleşebilir.

Hurma Sirkesi Nasıl Tüketilir?

Hurma sirkesinin faydalarını öğrendikten sonra akla gelen ilk soru hurma sirkesi kullanımı nasıl olabilir sorusudur.

Öncelikle hurma sirkesi nasıl içilir konusuna değinelim.

Sabahları uyandığınızda bir bardak ılık su içine bir miktar hurma sirkesi ekleyin ve sizi gün boyu dinç tutması için tüketin. Ayrıca bu su metabolizmanızı da harekete geçirecektir.

Yemeklerin yanında yapacağınız bol sebzeli bir salataya, bir miktar hurma sirkesi ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Hurma sirkesinin elma ve üzüm sirkesine göre daha hafif ve tatlı bir tadı bulunmaktadır.

Sebze ve et yemeklerinize bir kaşık ekleyerek yemeğinize farklı bir tat katabilirsiniz.

İlk defa tüketenlerde mide rahatsızlığı gerçekleşirse, kullanmamaları tavsiye edilir. Alerji durumunda ise doktora gitmeleri gereklidir.

Hurma sirkesi nasıl içilir?

Sabahları uyandığınızda bir bardak ılık su içine bir miktar hurma sirkesi ekleyin ve sizi gün boyu dinç tutması için tüketin. Ayrıca bu su metabolizmanızı da harekete geçirecektir.