Hurma Mahallesi’ne 17’nci parkın startı verildi

Konyaaltı Belediyesi, modern park ve meydan yapımı çalışmalarına hızla devam ediyor. Hurma Mahallesi’nde 257-258 Sokak kesişiminde yer alan bin 710 metrekare alanda yeni park yapımı için start verdi.

Antalya’nın son yıllarda hızla gelişen semtlerinden biri haline gelen Hurma, özellikle modern yapılar, park ve meydanlarıyla dikkat çekiyor. Hurma Mahallesi’nde her yıl yeni park ve meydanlar inşa eden, mevcut parkları ise yenileyerek modernize eden Konyaaltı Belediyesi son olarak Hurma Mahallesi’nde yeni park yapımına başladı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hurma Mahallesi’nde 257-258 Sokak kesişiminde yer alan bin 710 metrekare büyüklüğünde ki alan üzerinde yeni park yapımı için start verdi.

Hurma Mahallesi’ne 17’inci parkın yapım çalışmalarına başladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak bölge sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri, doğayla bütünleşik bir kent oluşturmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Park içerisinde vatandaşların spor yapabilmeleri için sokak tipi fitness spor aletleri de yer alacağını ifade eden Semih Esen, “Çocuklarımızın güvenliği için oyun grubu alanının zemini kauçuk malzemeyle kaplıyoruz. Park içerisinde engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak da ikaz-takip karoları yer alacak. Bölgeye uygun çeşitli bitki türleri ile zenginleştirileceğimiz parkı kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” dedi.