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“Hürkuş” Ragıp Tüzün Parkı’nda izlendi

Yenimahalle Belediyesinin açılışını “Müslüm” filmi ile gerçekleştirdiği geleneksel açık hava sinema günleri hız kesmeden devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:21
“Hürkuş” Ragıp Tüzün Parkı’nda izlendi

Yenimahalle Belediyesinin açılışını “Müslüm” filmi ile gerçekleştirdiği geleneksel açık hava sinema günleri hız kesmeden devam ediyor. Ragıp Tüzün Parkı içerisinde kurulan alana toplanan yüzlerce ilçe sakini “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filmi ile keyif dolu bir yaz akşamı yaşadı.


Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı 113 dakikalık biyografi, savaş ve tarih türündeki filmde, Bora Akkaş, Hilmi Cem İntepe, Ali Nuri Türkoğlu, Gizem Karaca gibi sevilen oyuncular rol alıyor. Alanı saatler öncesinden dolduran Yenimahalleliler, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, ilk düşman uçağını düşüren Türk Pilot Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesini anlatan 2018 yapımı filmi merakla izledi.



Sinema keyfi Eylül ayına kadar devam edecek


Henüz 16 yaşındayken uçma sevdasının peşinden giderek hayatını yeni pilotlar eğitmeye ve uçak üretmeye adayan Vecihi Hürkuş’un biyografisini anlatan filmi ilçe sakinleri soluksuz izledi.


Yenimahallelilerin yaz akşamlarını renklendiren açık hava sinema gösterimleri, Batıkent Mesa Pazar Yeri, İnönü Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar yeri, Beştepe Mahallesi, Demetevler Mahallesi, Yunus Emre mahallelerinde Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek.



“Yenimahalle’de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz”


Yenimahalle’de düzenlenen etkinliklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, "İlçemizde yaz mevsiminde düzenlenen açık hava etkinlikleri sayesinde aileler ve çocuklar bir araya geliyor. Her yıl, Yenimahalle’nin dört bir yanında açık hava sinema gösterimleri ve konserler düzenleniyor” diyerek Yenimahalle Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:21
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