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Hürkuş çocuklara havacılığı sevdirecek

TUSAŞ, çocukların havacılığa olan ilgisini artırmak için Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen Hürkuş'un maceralarını içeren öykü çalışması hazırladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
Hürkuş çocuklara havacılığı sevdirecek

Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitiminde ihtiyaç duyduğu uçakların milli imkanlarla karşılanması amacıyla üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, çocukların eğitimine de katkı verecek.

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), çocukların havacılığa olan ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Hava platformlarının üretildiği tesislerinin kapılarını çocuklara açmaya başlayan TUSAŞ, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. TUSAŞ, çocuklara yönelik olarak kahramanları üretilen hava platformları olan öykü kitapları hazırlamaya başladı.

Projenin ilk kitapları Hürkuş için hazırlandı. "Hürkuş ve Minik Dostları" isimli 2 bölümden oluşan öykü kitapları, eğlenceli maceralarla birlikte TUSAŞ, Hürkuş, Türk havacılık sanayisinin dünü ve bugün geldiği nokta hakkında bilgiler içeriyor.

Serinin ilk kitabı, Hürkuş’un doğduğu yer olan TUSAŞ tesislerinde başlıyor. Macerada, Hürkuş’un kardeşleri Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Göktürk uyduları da unutulmuyor.

Öyküde kalabalık bir izleyici grubu önünde Hürkuş’un yapacağı test uçuşu konu ediliyor. Testi başarıyla tamamlayan Hürkuş’un çocuklarla girdiği eğlenceli diyaloglarda pek çok bilgi yer alıyor. Öyküde, Hürkuş isminin neden seçildiği, Türkiye’nin ilk yerli uçağını tasarlayan ve üreten Vecihi Hürkuş’un kim olduğu, Türk havacılık sanayisindeki önemi anlatılıyor.

Kitapta, Hürkuş’un 2006'da üretilmeye başlandığı, yeni pilotların yetiştirilmesinde ihtiyaç duyulan eğitim uçağı görevini üstleneceği bilgileri paylaşılıyor.

Çocuklar hikaye boyunca Hürkuş’un bir gününün nasıl geçtiği, Türkiye’nin uluslararası alanda sertifika alan ilk uçağı olana kadar geçirdiği aşamalar, gerçekleştirdiği zorlu testler kitapta yer alıyor.

Öyküde, okullarının başvurması halinde öğrencilerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Öğrenci Günü’nde TUSAŞ tesislerinin gezilebileceği bilgisine de yer veriliyor.

Ayrı bir kitap olarak kurgulanan öykünün ikinci bölümü ise Hürkuş’un Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Öğrenci Günü heyecanı ile başlıyor.

Son bir test uçuşu gerçekleştiren Hürkuş’un pervanesine yabancı bir cisim çarpması sonrası gelişen olaylar çerçevesinde Hürkuş'un üstün donanımları, Türk pilot, mühendis ve teknisyenlerinin yetenekleri anlatılıyor.

Hürkuş’un minik dostlarıyla olan macerası günün sonunda çocukların yeni uçak ve helikopterler yapma ve kullanma konusunda hep beraber söz vermeleriyle sona eriyor.

TUSAŞ, benzer öykü çalışmalarını insansız hava aracı Anka, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey gibi diğer hava platformlarıyla sürdürmeyi planlıyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
  1. Hürkuş
  2. TUSAŞ
  3. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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