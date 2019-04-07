0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldular

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilindeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

07 Nisan 2019 Pazar 03:45
Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldular

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilindeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.


Kaza Fethiye - Antalya karayolu Esenköy mevkisinde meydana geldi.


Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta bulunan Ali Sönmez (35) ile Musa Olgan (32) yaralandı.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralılar, Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılan sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya Karayolu polisler tarafında bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 03:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
    1. Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4..
    2. Sudan'da genel grev ilanı
    3. Çin'in Doğu Türkistan'daki politikası..
    4. Hartum'da gösteriler sırasında bir..
    5. Hurdaya dönen otomobilden yaralı..
    6. Maduro "diyaloğa", Guaido "sokağa"..
    7. Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in..
    8. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si..
    9. Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü
    10. General Hafter'e bağlı 14 asker..
    11. Yıldız Parkı’nın duvarı çöktü; 2 araç..
    12. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    13. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    14. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    15. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    16. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    17. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    18. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    19. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    20. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    21. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    22. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    23. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    24. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    25. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    26. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    27. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    28. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    29. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    30. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!