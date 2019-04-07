Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldular Muğla’nın Fethiye ilçesinde orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilindeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilindeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza Fethiye - Antalya karayolu Esenköy mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta bulunan Ali Sönmez (35) ile Musa Olgan (32) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralılar, Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılan sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya Karayolu polisler tarafında bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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