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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Zonguldak'ta kontrolden çıkan ve yaklaşık 50 metreden şarampole uçarak hurdaya dönen otomobilden çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 23:28
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Kaza, saat 20.00 sıralarında Zonguldak Rat Mahallesi Güntepe Sokak üzerinde meydana geldi.

Kırat'tan Rat Mahallesine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 67 LN 331 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole uçtu.

Otomobilde bulunan Emrullah A. (53), Tuncay Ö. (35) ve Mevlüt A. (30) yaralandı. Çevredekilerin yardımları ile hurdaya dönen otomobilden çıkan Emrullah A., Tuncay Ö. Mevlüt A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:28
  1. Zonguldak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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