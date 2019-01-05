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Hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar

Aydın-Muğla Karayolu’nda iki otomobilin karıştığı kazada, otomobildeki şoför ve yolcular yara almadan kurtuldu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 01:08
Hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar

Aydın-Muğla Karayolu’nda iki otomobilin karıştığı kazada şoför ve yolcuların taktıkları emniyet kemeri hayat kurtardı.

Kazayı yara almadan atlatan araçtaki şahıslar kaza sonrası ise hem panik hem de yara almadıkları için şaşkınlık yaşadı.

Kaza saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’ın Efeler ilçesinden Çine istikametine doğru ilerlemekte olan Yasin Şimşek idaresindeki 09 JJ 431 plakalı araç, Hayvan Pazarı Kavşağında Ovaeymir Mahallesi yönünden gelen Nejat Giriş kontrolündeki 09 EH 613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç da kavşaktaki orta refüje çıkarken 09 EH 613 plakalı araç yan yattı.

Kazayı görenler durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirirken araçlarda bulunan şoför ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, emniyet kemerleri takılı olduğu öğrenilen araçtakiler ise kaza sonrası hem panik hem de yara almadıkları için şaşkınlık yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 01:08
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. efeler
  4. trafik kazası

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