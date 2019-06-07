0553 313 94 23

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kayseri-Ankara karayolunda şarampole düşerek takla atan aracın tavanı dümdüz olurken, kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

07 Haziran 2019 Cuma 23:27
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kayseri-Ankara karayolunda şarampole düşerek takla atan aracın tavanı dümdüz olurken, kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 16 RBY 10 plakalı otomobil saat 20.30 civarında Kayseri-Ankara karayolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 4 adet ambulans görevlendirilirken, kaza nedeniyle tavanı dümdüz olan otomobilde bulunan Yaren K.(7), Duygu K.(31), Namık G.(51), Ömer K.(25) ve İnci K.(4) sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erciyes Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt Mezarı’na bayram tatilinde ziyaretçi akını
    1. 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt..
    2. Hazard Real Madrid'de
    3. Real Madrid, Eden Hazard’ı renklerine..
    4. "31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon..
    5. Türkiye'den Kırgızistan'a nota cevabı!
    6. "Geri dönüşümüzü bir kabusa..
    7. Almanya'da Türklere ırkçı tehdit..
    8. Bakan Soylu: “6 günlük tatilde 52 kişi..
    9. Taşova’da trafik kazası: 6 yaralı
    10. Tarla ilaçlarken hayatını kaybetti
    11. Kızlan’da bolluk aşı duası
    12. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    13. Ümit milli maçın ardından
    14. Halil Dervişoğlu: “Korner haksız..
    15. Uzay turizmi açılıyor! Tam 60 milyon..
    16. Real Madrid bombayı patlattı!
    17. Müslümanlara küstah tehdit: Ülkeyi..
    18. Karadağ Teknik Direktörü Tumbakovic..
    19. Bu yolculuğun bedeli 60 milyon dolar!..
    20. May, parti liderliği görevini bıraktı!
    21. Real Madrid, Chelsea’nin Belçikalı..
    22. Şenol Güneş duyurdu: 4 isim aramızda yok
    23. Afrika Birliği'nden 'Sudan' hamlesi!
    24. Kızıl Çin'in zulmü bitmiyor! Camileri..
    25. Dünyada 115 milyon çocuk damat
    26. Vedat İnceefe: “Hakemin son dakikada..
    27. ABD'de 3 Müslüman gencin katil..
    28. 79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle..
    29. Davutoğlu'nun danışmanı tarih verdi!..
    30. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    Laikçi azgın azınlık, Erbaş’ın “Şeker Bayramı” uyarısına çıldırdı
    Laikçi azgın azınlık, Erbaş’ın “Şeker Bayramı” uyarısına çıldırdı
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem