Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı Hatay’da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, bir depoya sıçradı.

Hatay’da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, bir depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, E.T. adlı kişi, merkez Antakya ilçesi Dericiler Sitesi yakınlarında hurda malzemeleri yakmaya çalıştı. E.T.’nin yaktığı ateş, yakındaki bir fabrikaya ait katı atık deposuna sıçradı. Alevler içinde kalan depo Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisinde bulunan malzemeler küle döndü.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

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