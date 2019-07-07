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Hurdaları sanata dönüştürüyor

Sivas’ın İmranlı ilçesinde demircilik yapan Sıddık Demirer, hurdaya ayrılan soğuk demir parçalarını birer sanat eserine dönüştürüyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:11
Hurdaları sanata dönüştürüyor

Sivas’ın İmranlı ilçesinde demircilik yapan Sıddık Demirer, hurdaya ayrılan soğuk demir parçalarını birer sanat eserine dönüştürüyor.


56 yaşındaki Sıddık Demirer, 7 yaşında babasının yanında sıcak demircilik işi yapmaya başladı. 9 kardeşiyle birlikte sıcak demircilikle uğraşan Demirer, ilerleyen yıllarda soğuk demire döndü. Demiri sanata dönüştürmek isteyen Demirer, 2 çocuğunu da işlediği demirlerden kazandığı paralarla büyüttü. Yaz aylarında yaptığı işlerde hurdaya ayrılan parçaları atmayarak bir kenara koyan Sıddık usta, kışın hurdaya ayırdığı parçaları yeniden hayata kazandırarak boş vakitlerini değerlendiriyor. Yaklaşık 49 yıldır boş zamanlarında atıklardan sanat eseri ortaya çıkartan Demirer, küçücük dükkanında yaptığı eserleri sergiliyor. Demirer’in el emeği göz nuru yaptığı kelebek sehpa, abajur, çiçeklik ve saksı gibi birçok eser dükkan önünden geçenlerin dikkatini çekiyor.


Atık demirlere hayat verdiğini söyleyen Sıddık Demirer, “Babam sıcak demir ustasıydı. Balta, kazma gibi ürünler yapardı. Ben de babamdan esinlenerek soğuk demire geçtim. Ev dekorasyonları, park bahçe, büyük villaların kenarlarına aparatlar, süsler yaparak boş zamanlarımı değerlendiriyorum. El sanatlarıyla uğraşmak çok farklıdır. Çünkü demiri işliyorsun, emek veriyorsun. Kış burada sert geçtiği için pek işimiz olmuyor. Boş zamanlarımı bu gibi el sanatlarını yaparak geçirdim. Ben demir doğrama yapıyorum. Oradan artan atıkları da bu şekilde üretime geçiriyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:11
  1. sanat
  2. sergi

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