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Hurdadan sanat eserine

İzmir Büyükşehir Belediyesinin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan; motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürüyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:41
Hurdadan sanat eserine

İzmir Büyükşehir Belediyesinin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan; motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürüyor. Usta ellerden çıkan son eser "gitar çalan rockçı" oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında görevli otomotiv teknikerleri, boş zamanlarını değerlendirdikleri sanat çalışmalarıyla adeta parmak ısırtıyor. Çöpe atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği heykeller oluşturan usta eller, hurdaya ayrılan; otobüs, kamyon, motosiklet ve iş makinelerinden çıkan hurda metaller dışında hiçbir malzeme kullanmıyor.


Makine ve araçlardan çıkan atık malzemelerden heykelde sınırlarını zorlayan büyükşehir belediyesi teknikerleri, deve kuşundan yusufçuğa, gitardan baykuşa kadar gerçekleştirdikleri çalışmalara şimdi "ustalık dönemi" eserini de ekledi. O eser ise ’gitar çalan rockçı’ oldu.


300 kilo ağırlığındaki gitar çalan rockçı heykelinin yapımında; 500 adet debriyaj baskı yayı, 50 adet zincir, 10 adet şanzıman dişlisi, üç adet motor krankı, iki adet hidrolik piston, iki adet iş makinesi kova tırnağı, dört set triger zinciri, külbütör mekanizması, iki enjektör, iki filtre koruyucu ızgara, dört amortisör, muhtelif lama, kafa için defansiyel kovanı, gitar için metal saç parça ve kaynak telleri kullanan ustalar, son olarak ışıklandırma ve müzik sistemi üzerinde çalışıyor.


Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Bünyamin Şahin, Emrah Tahirler, Serhan Ünal, Murat Akıllı, Serkan Çankırı, Murat Güneş ve İbrahim Tayşir, mesai saatleri dışında kalan zamanlarda yaptıkları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve mutlu ettiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:41
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