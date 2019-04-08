Hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Kemal Güneşsevk ve idaresindeki 06 BHJ 907 plakalı cipCumayanı köyü mevkiinde Üçbaş köyü yolundan anayola kontrolsüz çıkan sürücü Ali Yılmaz yönetimindeki 78 AV 025 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücüler Ali Yılmaz ve Kemal Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.