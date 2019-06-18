0553 313 94 23

Hurda teşvik indirimi yıl sonuna kadar devam edecek

Sıfır araç alacakların faydalanacağı hurda teşviği, yıl sonuna kadar devam edecek.

18 Haziran 2019 Salı 13:58
Hurda teşvik indirimi yıl sonuna kadar devam edecek

Sıfır araç alacakların faydalanacağı hurda teşviği, yıl sonuna kadar devam edecek.



Vatandaşların sıfır araç almalarında yardımcı olacak ve mevcutta 10 bin TL olan hurda teşviği, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 15 bin TL oldu. Hurda teşvikinde fiyatların artmasından sonra vatandaşlar elindeki hurda araçları değerlendirerek, sıfır araçlara ilgi göstermeye başladı. Teşviğin artmasıyla beraber, daha önce8 bin TL olan hurda teşviği de 12 bin TL oldu. Hurda aracı olmayan vatandaşlar da temin ederek bu fırsattan faydalanabiliyor. Vatandaşlara sıfır araç alma konusunda büyük fırsat sağlayan teşvikten dolayı gelen ilgiden satıcı bayiler oldukça memnun.



Artan teşvik oranlarının sıfır araç alımında büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Toyota Plaza AksoyMüşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile, mevcutta bulunan 10 bin TL’lik hurda teşviki 15 bin TL’ye ve 8 bin TL’lik hurda teşviği de 12 bin TL’ye yükseldi. Artan teşvik oranları da sıfır araç alımını faydalı ve kolaylıkla alınabilir hale getirdi. Hurda teşviğinden faydalanmak için şahsınıza ait bir hurda aracınızın olması gerekiyor ama yoksa bile, şu anda bunu temin etme imkanınız var. Dolayısıyla çok avantajlı bir durumda ve çok ilgi var. Mesela 3-5 bin liralık bir hurda aracı varsa, bunu alacağı aracın meblağasına göre 15 bin liraya varan teşvik indiriminden faydalanabiliyor. Hurda araçlara da bertaraf formu ile işlem yapılıyor. Hurda olarak gelen araçlar trafikten men edilerek hurdaya ayrılıyor biz almıyoruz. İlgiden kesinlikle çok memnunuz ve aynen böyle devam etmesini umuyoruz” dedi.



Teşvikten sonra ilginin çok iyi olduğunu ve müşterilerin sıfır araçta sıra yazdırdığını belirten Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper onay sözlerine şu şekilde devam etti:


“Hurda teşviği ile, Corolla başlangıç seviyesindeki aracımız 108 bin 200 TL’den devletimizin yapmış olduğu ÖTV indirimiyle 93 bin 200 TL’ye düşüyor. Şu anda ilgi çok iyi. Hurdasını alan getiriyor hatta araçlarımız tükenmeye başlıyor ve sıraya yazılan müşterilerimiz oluyor. Bu şekilde müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Sıra derken de çok kısa bir süre araçların sevk edilmesiyle ilgili sıradan bahsediyoruz. Mevcuttaki araçlarımız elimizde var ve özellikle 15 bin TL’den faydalanan müşterilerimiz gelecek araçlara sıralarını tek tek yazdırıyor. Ortalama 3 gün içerisinde araçlarını teslim ediyoruz. Şu anda bulunan indirim, mükemmel bir indirim ve bundan sonra daha farklı bir indirim olacağını düşünmüyoruz. Bütün müşterilerimizin de bu fırsattan bir an önce yararlanmalarını öneriyorum”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    1. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    2. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    3. Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü
    4. Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze..
    5. Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje..
    6. Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400..
    7. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası..
    8. ANALİZ - Avrupa Birliği yeni..
    9. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı..
    10. Terasta yoga
    11. Bakan Varank "şampiyon" gençlerle..
    12. Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze..
    13. Quaresma: “İstanbul’a gelince..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Facebook Libra yakında piyasada
    16. Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze..
    17. Okuryazarlık seferberliğine bir katkı..
    18. Başkan Akın kadınları Ankara’ya..
    19. Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi..
    20. Muhammed Mursi için Ordu’da gıyabi..
    21. Muhammed Mursi için Tokat’ta gıyabi..
    22. Siirt’te peynir yapımında kullanılan..
    23. Sahil Güvenlik Komutanlığının 37...
    24. Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3..
    25. Küçükçekmece Emektarlar Ligi’nin..
    26. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının..
    27. Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı
    28. Hilmi Güler’den çiftçilere jest
    29. Aylık 4 bin 500 TL bursla staja..
    30. Mursi’nin vefatını dünya görmezden..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması