Hurda teşvik indirimi yıl sonuna kadar devam edecek

Sıfır araç alacakların faydalanacağı hurda teşviği, yıl sonuna kadar devam edecek.

Vatandaşların sıfır araç almalarında yardımcı olacak ve mevcutta 10 bin TL olan hurda teşviği, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 15 bin TL oldu. Hurda teşvikinde fiyatların artmasından sonra vatandaşlar elindeki hurda araçları değerlendirerek, sıfır araçlara ilgi göstermeye başladı. Teşviğin artmasıyla beraber, daha önce8 bin TL olan hurda teşviği de 12 bin TL oldu. Hurda aracı olmayan vatandaşlar da temin ederek bu fırsattan faydalanabiliyor. Vatandaşlara sıfır araç alma konusunda büyük fırsat sağlayan teşvikten dolayı gelen ilgiden satıcı bayiler oldukça memnun.

Artan teşvik oranlarının sıfır araç alımında büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Toyota Plaza AksoyMüşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile, mevcutta bulunan 10 bin TL’lik hurda teşviki 15 bin TL’ye ve 8 bin TL’lik hurda teşviği de 12 bin TL’ye yükseldi. Artan teşvik oranları da sıfır araç alımını faydalı ve kolaylıkla alınabilir hale getirdi. Hurda teşviğinden faydalanmak için şahsınıza ait bir hurda aracınızın olması gerekiyor ama yoksa bile, şu anda bunu temin etme imkanınız var. Dolayısıyla çok avantajlı bir durumda ve çok ilgi var. Mesela 3-5 bin liralık bir hurda aracı varsa, bunu alacağı aracın meblağasına göre 15 bin liraya varan teşvik indiriminden faydalanabiliyor. Hurda araçlara da bertaraf formu ile işlem yapılıyor. Hurda olarak gelen araçlar trafikten men edilerek hurdaya ayrılıyor biz almıyoruz. İlgiden kesinlikle çok memnunuz ve aynen böyle devam etmesini umuyoruz” dedi.

Teşvikten sonra ilginin çok iyi olduğunu ve müşterilerin sıfır araçta sıra yazdırdığını belirten Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper onay sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hurda teşviği ile, Corolla başlangıç seviyesindeki aracımız 108 bin 200 TL’den devletimizin yapmış olduğu ÖTV indirimiyle 93 bin 200 TL’ye düşüyor. Şu anda ilgi çok iyi. Hurdasını alan getiriyor hatta araçlarımız tükenmeye başlıyor ve sıraya yazılan müşterilerimiz oluyor. Bu şekilde müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Sıra derken de çok kısa bir süre araçların sevk edilmesiyle ilgili sıradan bahsediyoruz. Mevcuttaki araçlarımız elimizde var ve özellikle 15 bin TL’den faydalanan müşterilerimiz gelecek araçlara sıralarını tek tek yazdırıyor. Ortalama 3 gün içerisinde araçlarını teslim ediyoruz. Şu anda bulunan indirim, mükemmel bir indirim ve bundan sonra daha farklı bir indirim olacağını düşünmüyoruz. Bütün müşterilerimizin de bu fırsattan bir an önce yararlanmalarını öneriyorum”