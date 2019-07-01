0553 313 94 23

Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Bitkin halde olan at, sahipleri tarafından götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde hurda toplandığı sırada sıcak havaya ve yorgunluğa dayanamayan at bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen ve kalkamayan at, başka bir at arabasına bindirilerek götürüldü.


Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, bitkin halde olan atın akıbeti ise bilinmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem konutlarına ziyaret
    1. İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem..
    2. GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu..
    3. Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı
    4. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    5. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    6. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    7. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    8. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    9. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    10. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    11. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    12. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    13. Muğla'da orman yangını
    14. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    15. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    16. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    17. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    18. Kapalıçarşı'da altın
    19. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    20. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    21. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    22. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    23. Mevcut parklar da yenileniyor
    24. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    25. Nijerya'da yolcu teknesi battı
    26. Aydın'da makilik alanda yangın
    27. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan Türkçe..
    28. "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı..
    29. TOKİ 2019 şehit aileleri, harp ve..
    30. Kalıcı konutların alt yapısı bakıma..
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı