0553 313 94 23

Hurda metalleri sanat eserine dönüştürüyor

Ağrı'da resim öğretmeni Şahin Bayram'ın otomobil tamircilerden topladığı metallerle yaptığı heykeller beğeni topluyor- İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin:- "Vatandaşlar gelip bu eserleri inceliyor, resim çektiriyor. Bunun da Sıfır Atık Projesi konusunda farkındalık yaratma adına olumlu olduğunu düşünüyoruz"- Şahin Bayram:- "Geyik, aslan, kartal, leylek, at ve son zamanlarda da yöremizi temsil eden yün eğiren kadın heykeli yaptım"

13 Mart 2019 Çarşamba 11:11
Hurda metalleri sanat eserine dönüştürüyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da otomobil tamircilerinden hurda metaller toplayan resim öğretmeni Şahin Bayram, zorlu çalışmayla ortaya birbirinden güzel heykeller çıkardı.

Taşlıçay ilçesi Balçiçek köyünde yaşayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu Şahin Bayram, hayvan figürlerinden heykel yapma merakını gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvayarak işe başladı. Hayallerindeki figürleri yapmak için bir süre kaynak ve spiral eğitimi alan Bayram, otomobil tamircilerini dolaşarak hurda metal topladı. Evinin bahçesinde kısıtlı imkanlarla çalışarak çeşitli eserler üreten Bayram, ilk eseri olan aslan heykelini tamamladı. Bayram, gecesini gündüzüne katarak aylarca süren çalışmaların ardından aslan, leylek, kartal, insan ve çeşitli heykeller yaptı. Yüzlerce kilo atık metal kullanarak heykeller üreten Bayram'ın en çok ilgi gören eseri yün dokuyan yaşlı kadın heykeli oldu.

Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarına devam eden Bayram'ın sergilemek için hazırladığı metal heykeller halkın da ilgisini çekti. Çalışmaları yerinde görmek için merkeze gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bayram'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Heykelleri inceleyen Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapıldığını söyledi. Heykellerin atık malzemelerden yapıldığını ve çalışmanın çok başarılı olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu metal heykellerin tamamını kaynağına kadar Şahin Bayram yaptı. Heykelleri inşallah sene sonunda planladığımız geri dönüşüm fuarında sergilemek istiyoruz. Çok ciddi bir farkındalık yarattı. Zaten amacımız da sıfır atık hakkında ilimizde farkındalık yaratmak. Vatandaşlar gelip bu eserleri inceliyor, resim çektiriyor. Bununda Sıfır Atık Projesi konusunda farkındalık yaratma adına olumlu olduğunu düşünüyoruz. Zor ve zahmetli uğraş ama ortaya çıkan ürünleri görünce değdiğini düşünüyorum. Resim öğretmenimizi kutluyorum. Tek başına atık metallere kadar toplayıp resmederek bu heykelleri kendisi yapmaktadır."

- "Atık malzemeleri sanayi sitesinde topladım"

Şahin Bayram ise atık ve hurda malzemeleri toplayıp estetik formlara dönüştürdüğünü anlatarak genellikle hayvanları konu aldığını belirtti. Heykel yapmanın çok ciddi bir emek ve sabır istediğini vurgulayan Bayram, işe başladığında kimseden tepki almadığını ve olumlu davranışlarla karşılaştığını belirtti.

Bayram, "Atık malzemeleri sanayi sitesinde topladım. Onları önce formlara göre kesip biçtim. Daha sonra kaynak makinesiyle hayvanların anatomisini dikkate alarak heykele çeviriyorum. Bu heykelleri yaparken taslaklara bakmanın yanı sıra daha çok hayal gücümü kullanarak yapıyorum. Ciddi manada büyük emek isteyen bir iş. Her demir her parçaya uymayabiliyor." diye konuştu.

Metalden heykel yapmayı sevdiğini ve çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini dile getiren Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geyik, aslan, kartal, leylek, at ve son zamanlarda da yöremizi temsil eden yün eğiren kadın heykeli yaptım. Otantik bir değer, en son çalışmam bu oldu. Heykeller çok beğeniliyor. Kadın heykeli yöresel olduğu için vatandaşların çok hoşuna gidiyor. Kadın heykel yaşlı bir yüz siması, elinde teşi. Yaşlı bir kadının yüzünü yapmak zamanımı aldı. Çalışmalar içerisinde en zor olan kadın heykeli çalışmam oldu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:11
  1. Ağrı
  2. Balçiçek köyü
  3. gerçeği aratmayan heykelller
  4. Metalden heykel yapan öğretmen
  5. Şahin Bayram
  6. Taşlıçay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC Başbakanı Küçük’ün eşine taziye telefonu
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC..
    2. Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    3. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    6. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    7. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    8. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    9. Park halindeki tırların akülerini..
    10. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    11. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    12. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    13. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    14. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    15. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    16. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    17. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    18. Yazar Burcu Bahar, minik..
    19. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    20. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    21. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    22. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    23. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    24. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    25. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    26. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    27. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    28. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    30. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!