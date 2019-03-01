Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaşayan 45 yaşındaki endüstriyel makine ustası Tarkan Şahin, satın almak istediği ATV aracının pahalı olması nedeniyle hurda malzemelerden kendine arazi aracı yaptı.

Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan ve tasarladığı arazi aracına "Yalnız Kurt" ismini veren Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır endüstriyel makine üzerine çalıştığını söyledi.

Doğa tutkunu olduğu için bir ATV aracı satın almak istediğini ama fiyatının yüksek olması nedeniyle kendi aracını yapmaya karar verdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bazı parçaları hurdadan, bazı parçaları yeni malzemelerden tedarik ettim. Bazı parçalarını da kendim imal ettim. Yaklaşık iki ayda bu arazi aracını yaptım. Benim için biraz zor oldu, oldukça zahmetli bir çalışmaydı. Yani dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Zorluğundan dolayı insanı çok oyalıyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu aracı tasarladım."

- "Emniyetli bir araç oldu"

Şahin, arazi aracının işçilik hariç kendisine 10 bin liraya mal olduğunu anlattı.

Aracına "Yalnız Kurt" adını verdiğini aktaran Şahin, "Performansı şu an için gayet yeterli. Çok fazla hız yapmıyor. Zaten arazide çok fazla hız yapması gerekmiyor. Bizim için hızdan çok emniyeti daha önemli. Gayet emniyetli bir araç oldu. Ağırlık merkezi de çok düşük. 4 tekerlekten bağımsız süspansiyonlu. Bu yüzden de çok dengeli bir araç meydana geldi." diye konuştu.

Arazi aracını gören diğer ustalardan çok güzel geri dönüşler aldığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Çevremdeki usta arkadaşlar da yapım aşamasında sabırsızlandılar, biran önce bitmesini beklediler. İki gün önce test sürüşlerine başladım. Sanayideki usta arkadaşlarım ellerinden gelen bütün desteği sundular. Yaptıktan sonra da tebrik ettiler. İleride hem karada hem suda gidebilen araç yapmayı planlıyorum. Biraz daha özenli çalışmayla böyle bir aracı da yapabileceğimi düşünüyorum."