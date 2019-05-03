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Hurda bisiklet, güneş enerjili ‘Hür Yusuf’ oldu

Adıyaman’da ortaokul 7.

03 Mayıs 2019 Cuma 09:52
Hurda bisiklet, güneş enerjili ‘Hür Yusuf’ oldu

Adıyaman’da ortaokul 7. Sınıf öğrencisi Yusuf Karakuş, hurdalıktan 10 TL’ye aldığı bisiklete güneş paneli takarak ‘Hür Yusuf’ isimli aracı yaptı.


Hurdalıktan aldığı bisikleti tamir ederek elektronik ve mekanik aksamını yapan Yusuf Karakuş, aracın koltuğunu ise çöp kovasından yaptı. Yusuf, babasına ait pompa ve hidrofor satış ve tamiri yapılan iş yerinde okuldan geldikten sonra ‘Hür Yusuf’ isimli aracı yapmak için yaklaşık 1 ay uğraş verdi. Kendisinin tasarladığı ‘Hür Yusuf’ isimli aracın yapımı yaklaşık 100-150 TL’ye mal oldu. Üç tekerlekli olan ve güneş enerjisiyle hareket eden araca ’Hür Yusuf’ ismi verildi.


Yusuf, bu aracı yapmadan önce ise çöp attığında sensörler sayesinde kapağı açılan çöp kovası yaptı.


Ortaokul 7. Sınıf öğrencisi Yusuf Karakuş’un babası Fatih Karakuş, oğlunun elektrik elektroniğe özel bir merakının olduğunu belirterek, “Kendisinin bu konularda özel kabiliyeti var. Elektroniğe meraklı olması nedeniyle ‘Hür Yusuf’ isimli bisikletini yaptı. Vaktini bu tür çalışmalarla değerlendiriyor. Biz de bu konuda onun önünü tıkamıyoruz. Amacımız bu konuda daha ileri gitmesi. Bisikleti 10 TL’ye hurdacıdan aldı. Güneş panelini arkadaş verdi. Aküleri başka bir yerden buldu. Altta ki motoru başka bir yerden buldu. Kendine maliyeti 100-150 TL’yi ancak buldu” dedi.


Yusuf Karakuş ise küçüklükten beri elektrik elektroniğe ilgi duyduğunu belirterek, “Bisikleti 10 liraya aldım. Tekerini amcam hurdacıdan aldı. Hız kontrol panelini alıp tamir ettim ve elektriği tekerlere bağladım oldu. Ben bu konulara çok meraklıyım. İnternetten falan araştırıp buluyorum. Bundan sonra buna kanat takmayı düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 09:52
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