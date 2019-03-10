0553 313 94 23

Hurda araçtan kardeşi için "üstü açık römork" yaptı

Kayserili bir motor ustası, kardeşinin hayali olan üstü açık arabayı alamayınca kendi imkanlarıyla hurda bir aracı üstü açık römork haline getirdi- Motor ustası Burak Köker:- "Kardeşim uzun zamandır benden üstü açık bir araba istiyordu ama böyle bir araba alacak kadar param hiç olmadı. Ben de kardeşimin isteğini yerine getirebilmek için böyle bir şey düşündüm. Kardeşimin mutluluğu benim için her şeyden önemli"

10 Mart 2019 Pazar 11:02
Hurda araçtan kardeşi için "üstü açık römork" yaptı

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de motor ustası bir genç, üstü açık araba isteyen kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için hurda arabayı üstü açık römork haline dönüştürdü.

Melikgazi ilçesi Orta Sanayi Sitesi'nde çalışan 23 yaşındaki Burak Köker, kardeşi Pembe Gül Köker'in (10), üstü açık araba hayalini gerçekleştirmek için hurda otomobil satın aldı.

Kendi imkanlarıyla arabayı ortadan ikiye bölen Köker, arabanın üstünü de açarak römork haline getirdi.

Yaklaşık 1 ay kadar arabanın üzerinde çalışan Köker, üstü açık römorku otomobilinin arkasına takarak trafiğe kapalı alanda kardeşinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Projesini AA muhabirine anlatan Köker, kardeşinin üstü açık araç hayalini gerçekleştirmek için hurda arabayı 500 liraya aldığını belirterek, "Sonra kendi imkanlarımla tekerleğini ve diğer ekipmanları yaptım. Hurda aracı yaklaşık 1 ayda bu hale getirdim. 7-8 bin lira harcadım." dedi.

- "Her şey kardeşimin mutluluğu için"

Köker, römorkun ruhsatının olmadığı belirterek, "Aracın ruhsatı olmadığı için trafiğe çıkamıyorum. Ancak trafiğe kapalı alanlarda, dükkanımızın önündeki boş arazide kardeşimle birkaç tur atabiliyoruz. Biraz para biriktirip ruhsatını da alacağım inşallah." şeklinde konuştu.

Burak Köker, şunları kaydetti:

"Kardeşim uzun zamandır benden üstü açık bir araba istiyordu ama böyle bir araba alacak kadar param hiç olmadı. Ben de kardeşimin isteğini yerine getirebilmek için böyle bir şey düşündüm. Kardeşimin mutluluğu benim için her şeyden önemli. Elimden gelen de buydu. İleride inşallah daha iyileri de olacak. Her şey kardeşimin mutluluğu için."

5. sınıf öğrencisi Pembe Gül Köker ise böyle bir ağabeye sahip olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Ağabeyinden yıllardır üstü açık araba istediğini anlatan Köker, "Abim her zaman benim iyiliğimi düşünür. Bu arabayı yaparak hayalimi gerçekleştirdi." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:02
  1. araba
  2. kardeş
  3. kayseri
  4. römork
  5. üstü açık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta“İstihdam Seferberliği-2019” başlatıldı
    1. Kars’ta“İstihdam Seferberliği-2019”..
    2. ‘Teröriste dava açılamaz’ dediler!..
    3. Bu kez Milli Eğitim Müdürü vaşak..
    4. En az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü
    5. Okul yemekhanelerinde gıda denetimi
    6. Beşikdüzü’ndeki yangının gaz..
    7. Anadolu Üniversitesinde..
    8. Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor..
    9. Karşıya geçmek isterken iki aracın..
    10. Karlı dağları aşmak için 10 gündür..
    11. Türkiye'nin toplam geliri belli oldu!..
    12. Halterde Cansu Bektaş Yıldızlar Dünya..
    13. Beşiktaşlılar Derneği’nden Adıyamanlı..
    14. Tütüncü şehit ailelerini ziyaret etti
    15. (Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın..
    16. Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu
    17. "Sevdamız Torbalı" konserine yoğun ilgi
    18. AK Partili Özhaseki: "Allah yardım..
    19. Taekwondocular hız kesmiyor
    20. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen,..
    21. Albaraka Türk'ten 450 milyon lira..
    22. Kırcamililer 30 yıllık imar sorunun..
    23. Havacılar Sağlık Ocağı açıldı
    24. Bakan Selçuk resmen açıkladı! Eğitimde..
    25. Hırsızın zarafeti
    26. Devrilen traktörün altında kalan..
    27. Kepez’de tarihi gün
    28. Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı
    29. ‘Yuvasız Kadınlar’ Akşehirli..
    30. Üç büyük abide cami
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor