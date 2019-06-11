Hurda araçları iş makinesiyle ezerek çalan şüphelilere suçüstü Çanakkale'de sanayi sitesine bırakılan 16 aracı ezip tıra yükleyerek çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sanayi sitesine bırakılan hurda araçları iş makinesiyle ezerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Polise, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı kişilerin hurda araçları kepçeyle ezip bir tıra yüklediği ihbar edildi. Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, bu kişilerin araçların sahibi olmadıklarını belirledi. Kazalı oldukları ve ekonomik ömrünü tamamladıkları için sanayiye bırakılan, zanlılar tarafından kepçeyle ezilen 5 araç yediemin otoparkına götürüldü. Aynı yerden 24 Mayıs'ta 11 aracı ezerek başka bir tırla götürdükleri tespit edilen M.K. (63), S.K. (46) ve T.G. (32) ise gözaltına alındı. Parçalanan araçların sahiplerinden ulaşabildiklerinin ifadelerine başvuran polis, sahipleri belirlenemeyen diğer araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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