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Hurda araçlar değerlendirilecek

Hayata geçirilmesi planlanan projeyle birlikte yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen milyonlarca araç satılacak. Elde edilen paralar altına dönüştürülerek devlet bankalarına yatırılacak

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
Hurda araçlar değerlendirilecek

Türkiye’de çeşitli sebeplerde yediemin otoparklarına bırakılan milyonlarca araç çürümeye terk ediliyor. Bazı araçların otopark ücretlerinin kendi değerini aştığı ifade edilirken, çürümeye terk edilen bu araçlar satılarak değerine değer katacak.

İHA'nın haberine göre, yapılması planlanan projeyle, haciz, borç veya başka bir sebeple otoparklara çekilen araçlar kısa sürede satılarak altın olarak devletin kasasına yatırılacak. Bu projeyle birlikte hem devletin kazanması, hem de araç sahibinin zarar etmemesi sağlanacak.

Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Dernek Başkanı Hüseyin Yıldız, sadece Bursa’daki otoparklarda bulunan araçlardan devletin 154 milyon lira zarara uğradığını söyledi.

BİNLERCE ARAÇ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ

Yıldız'ın verdiği bilgilere göre, Bursa'da yaklaşık 50 adet yediemin otoparkında binlerce araç çürümeye terk edilmiş vaziyette.

Bu durumun sistemdeki bazı tıkanıklardan kaynaklandığını ifade eden Yıldız, "Biz dernek çatısı altında hepsini bir araya getirip, sistematik bir çalışma neticesinde bu zararı önlemeye çalışıyoruz. Şehrimizde yaklaşık 750 araç, bin 200’e yakın motosiklet bulunmaktadır. Bunların her geçen gün açık havada bu şekilde durması değer kaybına sebep oluyor. Bu değer kaybı devletimizin ve otoparkçımızın kaybıdır. Biz buna yeni bir vizyonla, yeni bir oluşumla iktisadi bir şirket neticesinde çare bulmak istiyoruz” dedi.

Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre, hurda araçlar her yıl yüzde 70 değer kaybı yaşıyor. Bu da devletin 154 milyon liralık zarar etmesine sebep oluyor.

Buna dur denmesi gerektiğini belirten Yıldız, Türkiye geneli düşünüldüğünde bunun muazzam bir kayba sebebiyet verdiğini vurguladı.

"1 SENEDİR PROJE ÜSTÜNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bursa’da çalıştığı 10 yıl içerisinde yediemin otoparklarını inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden BURBAK’ın kurucu genel müdürü Kasım Şahin, yaklaşık 1 senedir bu proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti:

"Sadece yediemin otoparkında binlerce araç çürümeye terk edilmişken, bunu Türkiye çapında düşündüğünüz zaman çok çok daha büyük rakam olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca binlerce vatandaşımız da mağdur oluyor. Bir kişinin 20 bin liralık bir borcu varsa, 100 bin liralık arabası bağlanıyor. Bu 20 bin lirayı buladığı için veya buluncaya kadar aracı çürümeye terk ediliyor. Biz istiyoruz ki, bütün yediemin otoparklarını bir kurum altında buluşturalım. 100 bin metreye yakın bir arsayı devletten talep ettik. Burada arabalar gelir gelmez hemen kayıt altına alınacak. Sesiyle, görüntüsüyle, çalışmasıyla kayıt edilecek. Eğer 6 ay içerisinde araba alınmadığı zaman re'sen satılmasını tavsiye ediyoruz. Yani böyle emtiayı sanallaştırma yasası diye bir kanun istiyoruz.”

ARAÇLARIN PARALARI ALTIN OLARAK DEVLET BANKASINA YATACAK

Şahin, araçların kamuoyuna açık ihale sistemiyle satışa çıkarılacağını, satışa sunulduktan sonra bu araçların paralarının altın olarak devlet bankasına yatırılacağını açıkladı

"Ne kadar sürerse sürsün, problem bittikten sonra, altın olarak bankada kalan bu imkanlardan herkes kendi miktarınca faydalanacak. Tabii ki en mühimi devletin faydası olacak. Çünkü bu arabalar, gerek yakıtından, sigortasından ve motor vergisinden olsun, sürekli devlete gelir getiren emtialar. Bunların böyle hapsedilmesi Türkiye’yi büyük bir gelirden mahrum etmiş oluyor. Satılıp paraları altına tahvil edilince, belki de devletin bir sürü sıkıntısına çare olacak. Yani kısacası çürüyen arabaları altına dönüştürmek istiyoruz.”

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
  1. Bursa
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