Hür İdlib Ordusu Komutanı İbrahim Mecbur: Rejim ve müttefiklerine hazırladığımız sürprizler olacak

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de 22 gün süren sessizliği katliama dönüştüren Rusya'nın bombalamalarının ardından konuşan Hür İdlib Ordusu Komutanı Binbaşı İbrahim Mecbur, "İdlib çok farklı gelişmelere gebe; bizim de rejim ve müttefiklerine hazırladığımız sürprizler olacak" dedi.

Rusya, İdlib'i 5 ayrı bölgeye ayırarak aradaki bağlantı kanalları kesme planı yapıyor. Sözkonusu plana ilk tepki Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) geldi. "Rusya, Dera modelini İdlib'e uygulamak istiyor" diyen ÖSO'ya bağlı Hür İdlib Ordusu Komutanı Binbaşı İbrahim Mecbur, "Ancak İdlib, Dera olmayacak" dedi. Rusya ve Esed rejiminin Türkmendağı, Cisr'eş Şuğur, Han Şeyhun, Morek ve Anedan'a hava bombardımanlarını yoğunlaştırma stratejisi güttüğünü kaydeden Binbaşı Mecbur, "Daha sonra bölgeler arası bağlantıları keserek kuşatılmış lokal yerler taktiği uygulayacaklar" açıklaması yaptı.

"SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

Yeni Şafak'ın haberine göre, Binbaşı İbrahim Mecbur, "Rusya'nın bölgede kara gücü yok. Ancak hava gücü ile istedikleri sonuca ulaşmaları durumunda karadan kuşatma hattı oluşturulacak ve bu aşamada İran destekli militanlar kritik misyon üstlenecek" dedi. İdlib'in coğrafi ve stratejik açıdan Dera'ya benzemediğine dikkat çeken Mecbur, kendilerinin de savunma öncelikli 3 aşamalı plan hazırladıklarını anlattı. Askeri üstünlüğün muhaliflerde olduğunu kaydeden Mecbur, "İdlib çok farklı gelişmelere gebe; bizim de rejim ve müttefiklerine hazırladığımız sürprizler olacak" diye konuştu. Halk unsurunun önemine işaret eden Mecbur, şunları söyledi:

"İDLİB HALKI TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR"

"Tahran Zirvesi'nde Rusya ve İran'ın gerçek niyetini bir kez daha gördük. Türkiye masada ve sahada en güçlü olan taraf. Çünkü daha fazla kan dökülmeden sulh isteyen taraf Türkiye. İdlib halkı Türkiye'yi istiyor. Aylardır her köy ve kasabada bu yönde gösteriler yapılıyor. Tüm dünya Türkiye'nin yapıcı çabasını görüyor. Daha fazla kan dökerek güç gösterisi yapanlar, sonuca ulaşamayacaklarını görecekler."

"BİRÇOK HÜCRE YAPILANMASI VAR"

"İdlib'te kurulan Türk gözetleme noktaları ve muhalif karargahlarla ilgili istihbari faaliyet yürüten onlarca ajan-provokatör yakaladık. Halkı teslim olmaya, bölgede kaos ve karmaşa üretmeye çalışan birçok hücre yapılanması var. Buna ek olarak PKK ve DEAŞ'ın da Rusya, İran, Rusya kanadına hizmet eden hücreleri var. İdlib genelinde son 10 günde 80 patlama meydana geldi. Aynı provokasyonlara Cerablus, Azez, Afrin, Bab hattında da eşzamanlı devam ediyorlar."

TÜRKİYE SINIRINA AKIN EDİYORLAR

Esed rejiminin ve Rus uçaklarının bombaladığı İdlib’den kaçan siviller Türkiye sınırına akın etmeye başladı. Katliam ihtimalinin her geçen saat daha da arttığı bölgede büyük panik yaşayan İdlibliler, Türkiye’nin sınıra ördüğü beton bariyerlerin üzerinden atlayıp yurda kaçak giriyor. Yanlarında çok az eşyalarıyla Hatay’ın Altınözü ilçesine yakınlarına gelerek güvenlik duvarına merdiven dayayan Suriyeliler, duvarı aşıp Türkiye tarafına geçti. Sözkonusu olay, sığınmacılardan birinin cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Rus uçaklarının bombaladığı bölgelerden kaçanlardan bazıları da kafileler halinde geldikleri Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapıyor. Gelenlerin çoğunluğu, ilçede taksilere binerek akrabalarının yanına gitti.

"HALEP YÖNÜNDE TAARRUZ HAZIRLIĞI YAPIYORUZ"

İdlib’de olası bir işgal girişimine karşı birçok önlemler aldıklarını söyleyen Hür İdlib Ordusu Komutanı İbrahim Mecbur, rejimin saldırılarına mukabele edecek güce sahip olduklarını ve ‘sadece savunmada kalmayacaklarını’ vurguladı. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi faaliyetlerine saygıları nedeniyle sahada şimdiye dek herhangi bir hamle yapmadıklarına dikkat çeken Mecbur, savaşın başlaması halinde Lazkiye, Hama ve Halep yönünde taarruza kalkabileceklerini söyledi. Mecbur, “Lazkiye, Hama ve Halep yönünde taarruz hazırlığı yapıyoruz” diye konuştu.

YÜZBİNLER SOKAĞA ÇIKTI

İdlib’de işgale karşı yüzbinler sokaklara çıktı. Kentin birçok beldesinde düzenlenen gösterilerde Esed rejimi, Rusya ve İran’a tepkiler yükselirken halk Türkiye bayraklarıyla Mehmetçiği bölgeye davet etti. Protestoların en yoğun olduğu yerler İdlib merkezi dışında Taftenaz, Kefrenbel ve Maar’ed Numan beldeleri oldu.

BOMBALAMALAR DEVAM EDİYOR

İdlib’de salı günü başlayan bombardıman dün de sürdü. Hmeymim Üssü’nden kalkan Rus uçaklarına bu kez Esed rejimine ait uçaklar da eşlik etti. 3 Rus uçağı ile rejime ait 2 uçak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarını bombaladı. Hama’nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesi ile İdlib’in güneyindeki Habit beldesine yönelik saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti. Bu arada muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkililerinin sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya’ya ait üç ve Esed rejimine bağlı iki savaş uçağı Hama ve İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi” ifadeleri yer aldı. Rus savaş uçakları son 3 günde İdlib’in batısı, güneybatısı ve Hama’nın kuzeyine saldırı düzenlemiş, çoğunluğu çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.