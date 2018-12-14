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Hunt: Showdown için 4.0 güncellemesi yayınlandı

Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı

14 Aralık 2018 Cuma 12:46
Hunt: Showdown için 4.0 güncellemesi yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Crytek, erken erişimdeki ilgi çeken yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sundu.

Crytek'ten yapılan açıklamaya göre, Hunt: Showdown için 4.0 adı verilen güncelleme ile birlikte, oyuna yeni içerikler, geliştirmeler ve yeni bir oyun modu da ekleniyor. Ayrıca yeni yayınlanan güncelleme ile Hunt: Showdown, 19 Aralık saat 21.00'e kadar Steam üzerinde yüzde 25 indirimde olacak.

Güncelleme 4.0’ın en büyük yeniliği, oyunculara daha kısa süreli ve daha farklı bir oynanış tarzına sahip bir oyun sunmak için tasarlanan Tez Av modu oluyor. Tez Av modunda 10 solo oyuncu, enerji kaynağını bulup etkinleştirmek için zamana karşı yarışıyor, kazanan oyuncu avcısını kurtarıyor ve verilecek ödülün sahibi oluyor.

Ayrıca güncelleme ile birlikte Hunt: Showdown oyuncularını, iki harita için de hata düzeltmelerinden ufak görsel düzenlemelere kadar birçok geliştirme ile topluluğun popüler isteklerinden biri olan günlük ve haftalık mücadeleler de bekliyor.

Silahlar bölümünde ise Güncelleme 4.0’daki oynanış değişiklikleri, daha tutarlı ve akıcı bir oyun fikriyle silahları kullanma hislerini birbirine yakınlaştırma etrafında yoğunlaşıyor. Aynı zamanda oyunun ses dosyaları da birçok geliştiricinin katkısıyla iyileştirilip, oyunda bu alanda bulunan birçok hata da düzeltiliyor.

Hunt: Showdown, oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edecek.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:46
  1. Crytek
  2. Hunt: Showdown

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