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Hünnap yemeyi değil, hünnap yetiştirmeyi öğrettiler

‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı kapsamında Isparta’nın Gönen ilçesinde ilk örnek hünnap bahçesi kuruldu.

12 Mart 2019 Salı 15:22
Hünnap yemeyi değil, hünnap yetiştirmeyi öğrettiler

‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı kapsamında Isparta’nın Gönen ilçesinde ilk örnek hünnap bahçesi kuruldu. Proje sayesinde kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal anlamda daha rahat bir yaşama kavuşması amaçlanırken, bilgi ve teknolojiden tümüyle faydalanabilmesi amaçlanıyor.

 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi koordinesi ve desteğiyle, tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Isparta’da 2019 yılında "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı yürütüleceği açıklandı.

 

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek amacıyla yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak için hazırlanan yayım projesi kapsamında, Gönen ilçesinde üretimi ve yaygınlaştırılması planlanan hünnap bitkisi tarımsal üretim yapan üreticilere alternatif bir üretim modeli oluşturup üreticilerin gelirlerini de artıracağı belirtildi.

 

Bu bağlamda, Gönen ilçesi Koçtepe köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün fidan desteğiyle kurulan örnek hünnap bahçesi ile üreticilerin hünnap bitkisini görmeleri sağlanacaktır. Ayrıca ilçenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına ve bölgenin yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye de fayda sağlayacağı kaydedildi.

 

Program çerçevesinde, geçimlerini büyük ölçüde tarımsal faaliyetlerden sağlayan ve kırsal kesimde yaşayan kadınlara; istihdam olanağı sunularak sosyal ve ekonomik yönden gelişmeleri sağlanacağı, yetiştiricilik ve üretim alanında yeni bir iş sahası oluşturulacağı ifade edildi. Kadın çiftçilere vasıf kazandıracak bu durumun, iş olanakları sağlayacağı ve bu üretim dalında yetiştirici sayısının artacağı, böylece çiftçi kadınların, çevrelerindeki kadınları etkileyeceği ve kazandığı para ile daha iyi şartlarda yaşayacağı, sosyal refahının artacağı, ailelerinin gelir seviyesinin de yükselmiş olacağı iletildi. Ekonomik olarak özgürleşen, gelir seviyesi yükselen kadınların, yeni teknoloji öğrenme bilgisini arttırma ve eğitim seviyesini yükseltme konusunda daha fazla çaba harcayacağına dikkat çekildi.

 

Proje ile Isparta ili içerisinde dar gelirli, kısıtlı imkânlara sahip kadın çiftçilerin, gelir seviyelerini arttırmayı hedeflendiği vurgulanırken, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması, kırsal nüfusun gelir düzeyini yükseltmesi ve yaşam koşullarını iyileştirmesi de beklenen sonuçlar arasında gösteriliyor.

 

Kadın çiftçilere hünnap yetiştiriciliği konusunda verilen eğitim çalışmalarının, Gönen ilçesi ve köylerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:22
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