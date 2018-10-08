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Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları Hünnap kansere iyi gelir mi? Hünnap nerelerde bulunur?

Hünnap ağacı nedir ve hünnap nasıl yetişir? Hünnapın faydaları nelerdir? Hünnap hangi vitaminleri içerir? Hünnap kansere iyi gelir mi? Araştırılırken, Bahar aylarında açtığı sarı çiçekleriyle bilinen Hünnap hakkında birçok detay merak ediliyor. Ancak hünnap meyvesi tam bir vitamin deposudur. Hünnap bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan dikenli bir ağaç türü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:38
Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları Hünnap kansere iyi gelir mi? Hünnap nerelerde bulunur?

Hünnap ağacı nedir ve hünnap nasıl yetişir? Hünnapın faydaları nelerdir? Hünnap hangi vitaminleri içerir? Hünnap kansere iyi gelir mi? Araştırılırken, Bahar aylarında açtığı sarı çiçekleriyle bilinen Hünnap hakkında birçok detay merak ediliyor. Ancak hünnap meyvesi tam bir vitamin deposudur. Hünnap bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan dikenli bir ağaç türü.

Düşük kalorili bir meyve olduğu aynı zamanda da enerji verdiği için kilo verme konusunda yardımcı oluyor, özellikle spor yapanlara önemli bir destek veriyor.

İçindeki A ve bolca C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Hünnap, içinde bulunan ve niyasin olarak da bilinen B3 vitamini sayesinde kan dolaşımının düzenli bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Yine B3 vitamininin etkisiyle hünnap, sinir sistemi fonksiyonlarının da sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunuyor.

Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle bu minicik meyve, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.

Hünnap meyvesinin antioksidan özelliği, cilt sağlığını koruma ve cildi güzelleştirme konusunda da önemli katkılar sağlıyor.

Kabızlık gibi durumlardan kolayca kurtulmayı sağlıyor, sindirim ve boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına destek oluyor.

İçindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde kemik ve kas gelişiminde önemli bir rol üstleniyor.

Vücuda enerji verdiği bilinen hünnap, bu sayede yorgunluk ve bitkinlik gibi durumlarda daha zinde hissetmeye olanak sağlıyor.

Hünnabın içinde potasyum da bol miktarda bulunduğundan kalp ve damar sağlığını destekleyici etkiler gösteriyor.

Faydalarını sıralarken kısaca bahsettik ama kısaca anlatmak yetmeyeceğinden uzun uzun da anlatalım istedik. Yapılan araştırmalara göre hünnap, meme kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı vücudu koruyor ve kanserli hücrelerin büyüyüp yayılmasına engel oluyor.

Hünnap nerelerde bulunur?

Kendisi ılıman iklim seven bir bitki olduğundan, Marmara Bölgesi, Batı ve Güney Anadolu'da bolca bulunur.

Eylül - ekim aylarında gözünüzü dört açın: Hünnap nerelerde satılır?

Hünnap tam da olgunlaşma mevsimindeyken halk pazarlarında ve manavlarda tezgahlardaki yerini alır. Aynı şekilde büyük marketlerde de karşınıza çıkabilir bu şifa dolu minnoşlar.Tazesini sadece dönemsel olarak bulabileceğiniz hünnabın kurutulmuş halini ise yılın her zamanı temin edebilirsiniz. Bunun için güvendiğiniz aktarlara gitmeniz yeterli olacaktır.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:38
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