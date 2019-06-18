Hünkar Çayırı’nda başpehlivanlar geçidi KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23 Haziran Pazar günü saat Hünkar Çayırı’nda düzenlenecek.

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23 Haziran Pazar günü saat Hünkar Çayırı’nda düzenlenecek.

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu yıl da Kırkpınar’ın başpehlivanlarını ağırlayacak. 23 Haziran Pazar günü saat 10.00’da başlayacak müsabakalarda başpehlivanlar şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek. Bu yılki Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne güreş severlerin yakından tanıdığı başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Osman Aynur katılacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm Gebzelileri Hünkar Çayırında gerçekleşecek Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ndeki kıran kırana geçecek mücadeleleri izlemeye davet etti.

Öte yandan Gebze Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) Yıl Sonu Sergisi de 19 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Müze Salonu’nda gerçekleşecek. 8 aylık kurs sürelerini başarıyla tamamlayan GESMEK kursiyerlerinin alın teri göz nuru eserlerinin yer alacağı yılsonu sergisine tüm Gebzeliler davet edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.