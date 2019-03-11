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Hünerli ellerin sarma yarışı

Kadınlar, yaprak sarma yarışmasında kıyasıya mücedele verdiler.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:47
Hünerli ellerin sarma yarışı

Kadınlar, yaprak sarma yarışmasında kıyasıya mücedele verdiler.



Türk mutfağının efsane lezzeti yaprak sarması, KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezinde yarışma konusu oldu.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘ne özel yapılan, ekranların sevilen ismi Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün sunuculuğunda gerçekleşen yarışmayı sabır ve büyük emek gerektiren en güzel sarmayı saran hünerli eller kıyasıya yarıştı. Hem görsel , hem de lezzet kategorisinde tattıkları sarmalara puan veren aşçılar yarışmacılara ve izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.



Kayseri’nin ünlü aşçılarının da jüri olduğu yarışmada kazananlara büyük ödüller, kazanamayan tüm yarışmacılara ise sürpriz hediyeler verildi. Sevilen ikili Safiye Soyman ve Faik Sönmez, organizasyonda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler. Kayseri halkının yoğun ilgilisi ile karşılanan sanatçı Safiye Soyman, verdiği konserin ardından sevenleriyle selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.



KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Gök, "Bu özel güne anlam katmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim. Mart ayı boyunca bahar şenliği düzenleyerek Kayseri’ye yıldız yağdıracağız. Tüm Kayseri halkını davet ediyoruz “dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:47
  1. Kayseri
  2. sanat
  3. konser

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