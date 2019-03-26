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’Hünerli Eller’ artık pazarda

Kadınlara istihdam sağlamak için kurulan Hünerli Eller Çarşısı’ Atakent’ten sonra her SalıKüçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı Kapalı Pazar Yeri’nde de hizmet verecek.

26 Mart 2019 Salı 12:10
’Hünerli Eller’ artık pazarda

Kadınlara istihdam sağlamak için kurulan Hünerli Eller Çarşısı’ Atakent’ten sonra her SalıKüçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı Kapalı Pazar Yeri’nde de hizmet verecek. Hünerli Eller Çarşısı’nda takıdan çantaya, çiniden resme her türlü ürün yer alacak.


Küçükçekmece Belediyesinin kadınları istihdam etmek için kurduğu Hünerli Eller Çarşısı Atakent’ten sonra her Salı Fevzi Çakmak Meydanı Kapalı Pazar Yeri’nde açıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başkan Yardımcısı Recep Şencan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Burası nefis bir yer, ürünler şahane”


Açılışta tezgahları gezerek kadınlarla sohbet eden AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, “Nefis burası. Atakent’teki Hünerli Eller’e de gittim. Yine tüm tezgahları dolaştım. Bir defa ürünler şahane. Hanımlar çok becerikli. Tabi ki burada bir sosyalleşme ortamı da var. Bu da çok önemli. Tanışıyorlar, birlikte oturuyorlar, sohbet ediyorlar. İkinci haftada ikinci gelişim. Herhalde daha çok geleceğim buraya” dedi.



“Kadınların üretmesi çok önemli”


Açılışta Küçükçekmece’nin Hünerli Eller’ine seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise “Hünerli Eller Çarşımız şimdilik emekleme durumunda. Ama seçimlerden sonra gerek gazete reklamlarıyla gerek radyolarda Hünerli Eller Çarşısı’nı daha da geliştireceğiz. Kamu eliyle yapılmış en büyük kapalı Pazar yeri burası ve biz burayı İstanbul’a duyurmaya çalışacağız. Altında ciddi bir otopark alanımız var. İstanbullular buraya geldikleri zaman arabalarını park edebilecekler. Yaz döneminde de burada yapacağımız şenliklerle kadınlarımızın üretime katıldıkları bir çarşı olarak markalaştıracağız. Atakent’te başlamıştık bu çarşıya. Kadınlarımızın üretmesi gerçekten çok önemli. Bir ülkede kadınlar ne kadar çok üretirse o ülke o kadar gelişir. Tezgahlarda gerçekten birbirinden güzel, birbirinden estetik ürünlere rastladım. Zaten bir şeye kadının eli değdiği zaman güzelleşiyor. Bu çarşıyı birlikte güzelleştireceğiz. Burayı İstanbul’un en çok ziyaret edilen bir çarşısı yapacağız” diye konuştu.



Kadınlar Fevzi Çakmak’tan umutlu


Fevzi Çakmak Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan tezgahlarda her Salı ürünlerini satacak olan kadınların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çarşıda örgüden bebekler yapıp satan Dilber Uzun (52), bir yıl önce Hünerli Eller ile tanıştığını söyleyerek, “Bence bundan sonra daha iyi olacak. Beklentilerim çok büyük. Şahsım adına çok mutluyum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daimi olur, kalır burada” dedi. Keçeden eşyalar satan ev hanımı Fatma Nurdan Dudul (54) ise “Okumadım. O nedenle bunları satıyorum. Bir seneden beri buradayım. Bizim için sunulmuş bir imkan. Çok memnunum. Henüz burayı tanımadı insanlar. Tanındığı zaman daha iyi olacağını düşünüyorum” diyerek duygularını ifade etti.


Küçükçekmeceli kadınların istihdam edildiği Hünerli Eller Çarşısı’nda takıdan çantaya, çiniden resme her türlü ürün müşterilerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:10
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