Düzce Deri ve Deriden Mamul Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri el hünerlerini sergilediler. 30 üyenin 25 eserinin yer aldığı el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü.

Düzce Belediyesi Sergi Salonunda gerçekleştirilen serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlüve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı ve oda başkanları birlikte yaptı. Başkan Faruk Özlü, sergideki ürünleri tek tek inceleyerek yapan ustalardan bilgiler aldı ve tebrik etti.

Deri ve Deriden Mamul Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Bekar amaçlarının ürünlerini hem ulusal hem de uluslararası mecrada tanıtmak olduğunu dile getirerek “Amacımız üyelerimizin ürünlerini tanıtmak. Büyük çaplı uluslararası fuarlara katılmak istiyoruz.Böylece yurtdışından gelen misafirlere ürünlerimizi tanıtıp işimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Oda olarak üyelerimizin kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmak istedik. Bundan 6 ay önce biz İstanbul’da hediyelik eşya fuarına gittik. Orada ki arkadaşlarımla bizde böyle bir fuara katılabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. İlk aşamada Düzce’de ufak çaplı bir sergiyle başlayalım dedik. Bu sergiden alacağımız güçle İstanbul’daki büyük fuarlara hazırlık yapacağız” dedi.

Sergide 30 üyenin toplam 25 eserinin yer aldığını dile getiren Bekar “Sergimiz 18 Temmuz 2019 tarihine kadar açık kalacak” diye konuştu.