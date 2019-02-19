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Hüner Çoşkuner sevilen şarkılarını seslendirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Altın Nota Beste Yarışması’nda birinci belirlenecek.

19 Şubat 2019 Salı 15:29
Hüner Çoşkuner sevilen şarkılarını seslendirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Altın Nota Beste Yarışması’nda birinci belirlenecek. Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner’in katılımı ile final yapacak geceye tüm Antalyalılar davetli.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından; Türk Sanat Müziği’ne özgün ve nitelikli eserler kazandırarak, yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen, Altın Nota Beste Yarışması’nda final gecesi düzenlenecek. Gecede Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti saz ve ses sanatçıları finale kalan birbirinden değerli on eseri seslendirilecek. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmanın bu yıl ki kazananı açıklanacak.


Geceye konuk sanatçı olarak Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Çoşkuner de katılacak.Çoşkuner’in sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendireceği “4. Altın Nota Beste Yarışması Final Gecesi” 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 19.30’da AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsizetkinliğe tüm Antalyalılar davetli.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:29
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