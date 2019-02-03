0553 313 94 23

Humeyni'yi eleştiren Iraklı romancı Kerbela'da suikastle öldürüldü

03 Şubat 2019 Pazar 01:23
Humeyni'yi eleştiren Iraklı romancı Kerbela'da suikastle öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerbela kentinde romancı olarak bilinen Ala Meşdub, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kerbela'daki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, romancı ve sivil aktivist Meşdub, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Meşdub, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kentteki güvenlik birimleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir Hamdani, yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınadı.

Iraklı Şii mezhebine mensup romancı Ala Meşdub, yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden İran devrim lideri Ayetullah Humeyni’yi eleştiren yazı yazmıştı. Meşdub'un yazısından sonra öldürülmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Meşdub'un ülkedeki bazı Şii din adamlarını eleştiren yazıları da bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 01:23
  1. Irak
  2. Irak'ta suikastler
  3. romancı Ala Meşdub

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM'de trafik kazası: 6 yaralı!
    1. TEM'de trafik kazası: 6 yaralı!
    2. Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den..
    3. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    4. Merkel'den 'Instagram' mesajı: Beni..
    5. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    6. Humeyni'yi eleştiren Iraklı romancı..
    7. Yılmaz Vural ile Adana Demirspor'un..
    8. Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı..
    9. Terim ailesini üzen gelişme! Fatih..
    10. Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı,..
    11. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler..
    12. Sinan Engin: Tolgay Arslan, Vodafone..
    13. Kahvaltılık çıtır börek tarifi
    14. Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi..
    15. Ayva ve ayva yaprağının binbir faydası!
    16. DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının..
    17. Kafada mantar neden oluşur?
    18. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    19. Bomba öneri! Yaşam koşullarına göre..
    20. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İstanbul..
    Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'
    Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?