0553 313 94 23

Humeyni'nin torunu, İran'ı karıştırdı!

İran'ın 29 yıl önce vefat eden dini lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin eşi ve iki kızıyla çekilen fotoğrafında kadraja giren 17 bin 500 TL'lik çanta ülkede gündem oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:44
Humeyni'nin torunu, İran'ı karıştırdı!

İran'ın devrim lideriAyetullah Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin ailesiyle paylaştığı fotoğraf İran'da olay yarattı. Sebebi ise İşraki'nin kızı Yasemin'in kolundaki sarı-lacivert renkteki leopar desenli çantaydı.
 
FİYATI 17 BİN 500 TL
 
İranlı gazeteciler, İran'ın 29 yıl önce ölen dini lideri Ayetullah Humeyni'nin birinci ve ikinci kuşak torunlarının lüks merakının peşine düştü. Çünkü İmam Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin eşi ve iki kızıyla çekilen fotoğrafında, dikkat çeken bir detay vardı. İşraki'nin büyük kızı Yasemin'in kolundaki çanta, lüks ürünleriyle bilinen İtalyan tanınmış bir markaya aitti. İranlı gazeteciler, söz konusu markanın internet sitesine girerek Yasemin'in kolundaki çantaya ulaştı ve fiyatının 3 bin 799 dolar (17 bin 500 TL) olduğunu öğrendi. Haber sosyal medyada ve basında hızla yayıldı. 

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Çantanın fiyatı ve İşraki ailesinin fotoğrafı #IranRegimeChange (İran'da rejim değişikliği) başlığıyla defalarca paylaşıldı. "Humeyni'nin geride kalan akrabaları lüks içinde yaşarken İran'ın çoğu kesimiyle aralarında ekonomik bir uçurum var. İşte İranlı elitlerle halk arasında yaratılan büyük fark" yorumları yapıldı.
 
"YAZAN FİYATIN YÜZDE 1'İNİ VERİN... "
 
Yasemin, durum üzerine Snapchat'ten paylaştığı bir fotoğrafla çantanın sahte olduğunu "Haberde yazan fiyatın yüzde birini bana verirseniz çantayı size vermeye hazırım" sözleriyle ima etti. Hakkında yapılan haberleri tiye aldı.
 
ANNE DE ÇANTA YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ
 
İşraki ailesinin lüks tüketim düşkünlüğü üzerine yapılan ilk haber Yasemin'in çantası değil. Daha önce de Ali İşraki'nin eşinin taktığı tanınmış bir marka kol çantasının 1090 sterlin (6 bin 605 TL) değerinde olduğu anlaşılmış ve ağır eleştiriler almıştı. Durum böyle olunca genç kızın çantasının sahte olduğuna da kimse inanmadı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:44
  1. iran
  2. ayetullah humeyni
  3. devrim lideri
  4. Ali İşraki
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    1. İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi..
    2. Canan Karatay: Bulaşık makinem dahi yok
    3. Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı!..
    4. Katar ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
    5. Ünlü tatlıcıyı vuran bakın kim çıktı!..
    6. Cocu'dan flaş 'Volkan Demirel'..
    7. Annesinin kullandığı traktörün altında..
    8. İzmir'de şoke eden olay!
    9. Hırvatistan Rusya'yı penaltılarla..
    10. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli TBMM’de sohbet..
    11. Humeyni'nin torunu, İran'ı karıştırdı!
    12. Tatilde acı son! Annesi sinir krizi..
    13. Eşcinsellik konusunda İslam'ın..
    14. Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    16. "Yemen'de çocuklar ölmesin" protestosu
    17. CHP'de büyük kriz! Kaleler elden..
    18. Mısır'da hastanede korkutan yangın!..
    19. ABD askeri Afganistan'da öldürüldü
    20. El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!
    İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!