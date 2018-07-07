Humeyni'nin torunu, İran'ı karıştırdı!

İran'ın devrim lideriAyetullah Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin ailesiyle paylaştığı fotoğraf İran'da olay yarattı. Sebebi ise İşraki'nin kızı Yasemin'in kolundaki sarı-lacivert renkteki leopar desenli çantaydı.



FİYATI 17 BİN 500 TL



İranlı gazeteciler, İran'ın 29 yıl önce ölen dini lideri Ayetullah Humeyni'nin birinci ve ikinci kuşak torunlarının lüks merakının peşine düştü. Çünkü İmam Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin eşi ve iki kızıyla çekilen fotoğrafında, dikkat çeken bir detay vardı. İşraki'nin büyük kızı Yasemin'in kolundaki çanta, lüks ürünleriyle bilinen İtalyan tanınmış bir markaya aitti. İranlı gazeteciler, söz konusu markanın internet sitesine girerek Yasemin'in kolundaki çantaya ulaştı ve fiyatının 3 bin 799 dolar (17 bin 500 TL) olduğunu öğrendi. Haber sosyal medyada ve basında hızla yayıldı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Çantanın fiyatı ve İşraki ailesinin fotoğrafı #IranRegimeChange (İran'da rejim değişikliği) başlığıyla defalarca paylaşıldı. "Humeyni'nin geride kalan akrabaları lüks içinde yaşarken İran'ın çoğu kesimiyle aralarında ekonomik bir uçurum var. İşte İranlı elitlerle halk arasında yaratılan büyük fark" yorumları yapıldı.



"YAZAN FİYATIN YÜZDE 1'İNİ VERİN... "



Yasemin, durum üzerine Snapchat'ten paylaştığı bir fotoğrafla çantanın sahte olduğunu "Haberde yazan fiyatın yüzde birini bana verirseniz çantayı size vermeye hazırım" sözleriyle ima etti. Hakkında yapılan haberleri tiye aldı.



ANNE DE ÇANTA YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ



İşraki ailesinin lüks tüketim düşkünlüğü üzerine yapılan ilk haber Yasemin'in çantası değil. Daha önce de Ali İşraki'nin eşinin taktığı tanınmış bir marka kol çantasının 1090 sterlin (6 bin 605 TL) değerinde olduğu anlaşılmış ve ağır eleştiriler almıştı. Durum böyle olunca genç kızın çantasının sahte olduğuna da kimse inanmadı.