Hümayun Şeceryan CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan (Homayoun Shajarian), İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

İran'ın usta sanatçıları arasında yer alan bestekar ve musiki üstadı Muhammed Rıza Şeceryan'ın oğlu olan Hümayun Şeceryan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.

Konserde tar, setar ve tanburda Tehmures Purnazeri, kemençede Sohrab Purnazeri, defte Hüseyin Rızayiniya, vurgulu sazlarda Ayin Meşkatiyan, santurda Mehyar Terihi, udda Azad Mirzapur ve bas gitarda Aryen Keşişi yer aldı.

Şeceryan, konserde aralarında "Sırların Tanrısı" ve "Ne Meleğim Ne Şeytan"ın bulunduğu birçok eserlerin yanı sıra Mevlana ile Hafız Şirazi'nin şiirlerinden bestlenen parçalar da seslendirdi.

Yoğun ilginin yaşandığı, kapalı gişe olarak gerçekleşen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Konser sonunda CRR Sanat Yönetmeni Arslan Özdemir ile festivalin destekçilerinden sanatçı Yavuz Bingöl, gruba çiçek takdim etti.