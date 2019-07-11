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Hümahatun Evleri’nde sıra anahtar tesliminde

Yıldırım Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yoluyla Mevlana ve Ulus mahallelerinde inşa edilen Hümahatun Evleri, hak sahiplerine teslim ediliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
Hümahatun Evleri’nde sıra anahtar tesliminde

Yıldırım Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yoluyla Mevlana ve Ulus mahallelerinde inşa edilen Hümahatun Evleri, hak sahiplerine teslim ediliyor.


Yıldırım Belediyesi, inşası tamamlanan Mevlana-Ulus mahalleleri kentsel dönüşüm projesi doğrultusunda yapımı tamamlanan Hümahatun Evleri’nde sıra anahtar teslim töreninde. Proje doğrultusunda inşası tamamlanan konutlardan 244 dairenin tapuları, daha önceden anlaşma sağlanan 150 hak sahibine 12 Temmuz’da düzenlenecek tören ile teslim edilecek. Tören öncesi son hazırlıkları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Hümahatun Evleri’nde hemşehrilerimiz yeni bir yaşama ‘merhaba’ diyor. Proje kapsamında inşa edilen 812 konut ve 126 ticari bölüm olmak üzere 938 bağımsız bölümün teslim aşamasına geldik. Yapacağımız anahtar teslim töreni ile 244 dairemizi hak sahiplerine teslim etmiş olacağız” dedi.


Bölge değer kazanacak


Ulaşıma elverişli konumu, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla bölgenin oldukça değerli olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “11 Eylül Bulvarı’nın üzerinde yer alan Hümahatun Evleri, Avrupa Konseyi Bulvarı’na, Yeni Yalova Yolu’na, Ankara Yolu’na ve Bursa Çevre Yolu’na olan elverişli konumuyla da ulaşımda alternatifler sunuyor. Bölgede hizmete girecek olan Aile Sağlığı Merkezi, çocuklar için oyun alanları, ticari alanları ve otoparklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam alanını bölgeye kazandıracağız. Belediyemize ait olan konutların satışında elde edilecek gelirle yine bölgemizin kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanacağımız bir portföy oluşturmuş olacağız. Projemizin bulunduğu noktada aynı zamanda bir alışveriş merkezi alanı da bulunuyor. Yatırımcıların girişimi ile oluşturulacak olan alışveriş merkezi, bölgenin değerini daha da artıracak. Proje alanının yanında süren riskli alan çalışması ile birlikte bölgede imar uygulama süreci devan etmekte. Biz bu noktada mülkiyet problemlerini çözüp, kentsel dönüşümün önünü açmış olacağız” diye konuştu


Daire satışları devam ediyor


Öte yandan Yıldırım Belediyesi elindeki diğer daireleri cazip fiyatlarla satmayı sürdürüyor. 199 bin liradan başlayan fiyatlarla dairelerin satış işlemi gerçekleşirken, yarısını peşin ödeyenlere diğer kalan yarım ödeme için faizsiz 24 taksit imkanı sunuluyor. Yıldırım Belediyesi yetkilileri, fiyatların çok cazip olduğunu, oturmaya hazır dairelerin fiyatlarının piyasa rayicinin altında ve kaliteli olduğunu ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
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