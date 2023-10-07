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Biyografi Hülya Terzioğlu kimdir?
Biyografi

Hülya Terzioğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 21:18:00 -
Hülya Terzioğlu kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Hülya Terzioğlu kimdir?

Çorum - 1970

1970 YILINDA ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE DOĞDU. 1991 YILINDA MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDEN MEZUN OLDU. YÜKSEK LİSANSINI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, KELAM BİLİM DALI'NDA TAMAMLADI. DOKTORA ÇALIŞMASINI DA AYNI ENSTİTÜDE BİTİRDİ. 2013 YILINDAN İTİBAREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KELAM ANABİLİM DALI'NDA ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ÇALIŞMAKTADIR. EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİDİR.

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