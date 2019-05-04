Hülya Koçyiğit’ten çocuğa cinsel istismar tepkisi

Oyuncu Hülya Koçyiğit çocuklara yönelik artan cinsel istismara sert tepki gösterdi. Koçyiğit, "Sesimizi çıkarmamız, hep birikte çığlık atmamız gerekiyor. İstismarcıların hak ettiği cezayı bulmasını sağlamamız gerekiyor. Bu insanların cezalandırıldığını görmek vicdanımızı rahatlatır ancak" dedi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve tacizler ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "ÇocukSusarSenSusma" paylaşımı ilekınandı. Son olarak İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı haberinin gündeme gelmesi herkesi ayağa kaldırdı.

Bir diğer tepki ise Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’ten geldi. 7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması ödül töreni için geldiği Antalya’da İhlas Haber Ajansı’na (İHA) çocuk istismarlarına yönelik açıklamalarda bulunan Koçyiğit, insan olarak vicdanı kanatan olaylarla karşı karşıya kalındığını belirtti. Tarih boyunca insan olan her yerde aklı başında insanlar olduğu gibi sapık insanlar da olduğunu belirten Koçyiğit, "Onlarla beraber hayatı paylaştığımızı bilerek, çocuklarımızı bu konunun farkında yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızı yetiştirirken onlara vücutlarının ne kadar özel olduğunu, sadece onlara ait olduğunu ve onlar izin vermediği takdirde dokunulmayacağını bildirmemiz gerekiyor. Önce çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sesimizi çıkarmalıyız"

Bu konuda toplum olarak ne kadar duyarlı olduğumuzu göstermek için, sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Bu tarz olaylar karşısında hep beraber çığlık atmamız gerekiyor. Ve de hak ettiği cezayı bulmasını sağlamamız gerekiyor. İşte orada da adalete güvenmemiz gerekiyor. Bu insanların cezalandırıldığını görmek vicdanımızı rahatlatır ancak" mesajını verdi.