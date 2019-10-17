Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sanat camiasından büyük destek görüyor. Hülya Koçyiğit de Barış Pınarı Harekatı hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"Hepsine başarılar diliyorum"

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Koçyiğit şunları söyledi.

"Yiğit evlatlarımız, kahraman Mehmetçiklerimiz yaklaşık 40 yıldır terör tehdidiyle yaşadığımız bu ülkede zaman zaman operasyonlarla büyük fedakarlıklar gösterdi. Ancak günümüzde sınır güvenliğimizin sürekli tehdit altında olması nedeniyle Barış Pınarı Harekatı başlattılar. Bu Barış Pınarı Harekatı'nın neticesinde sınırlarımız tamamen terörden temizlenecek. Bu nedenle bu alanda görev yapan tüm güvenlik güçlerimize yürekten başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin istiyoruz ama onlar büyük bir özveriyle büyük bir fedakarlıkla vatan toprağını savunmak için orada görev yapmaktalar. Hepsine başarılar diliyorum.

Sadece kalbimiz çarpmıyor bir yandan da dua ediyoruz. Bu bizim çok haklı bir davamız. Belki dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz ya da anlamakta zorlanıyorlar ama biz çok iyi biliyoruz ki terörün büyük acısını çekmiş bir ülkede yaşıyoruz ve artık bunun son olmasını diliyoruz.

"Biz sadece terörden korumak istiyoruz ülkemizi"

Türkiye'nin başka hiçbir topraklarda gözü yok. Elbette Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bu baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın titizlikle söylediği bir şey. Bizim için sadece ve sadece teröristlerle mücadele etmek ve artık ülkemizi böyle bir riskten koruyabilmek. Bizim hiçbir Kürt vatandaşımızla sorunumuz yok, olmadı, olmaz da zaten. Biz iç içe geçmiş bir milletiz, biz kardeşiz. Bizim davamız derdimiz Kürtlerle değil, bunu anlatmalıyız dünyaya, biz sadece terörden korumak istiyoruz ülkemizi.

Terörün; cinsi, dini, milletinin olmayacağı bir aşikâr. Yabancı devletlerin bu kadar çok fazla eleştiriyor olması belki de bizim doğru iş yaptığımızı gösteriyor."