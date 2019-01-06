AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Acıpayam belediye başkan adayı Hulusi Şevkan oldu. 2009 Mart yerel seçimlerden bu yana AK Parti Acıpayam belediye başkanlık görevini sürdüren Hulusi Şevkan kimdir? İşte Hulusi Şevkan biyogrifisi...

HULUSİ ŞEVKAN KİMDİR?

Hulusi Şevkan 1963 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Horuz köyünde dünyaya gelmiştir.



İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl Fransa’da ikamet eden Dr. Hulusi Şevkan Ortaokul eğitimini Nazilli’de devam etti.1978 yılında da Acıpayam Lisesine başlayan Şevkan, 1981 yılında mezun olup Samsun Yüksek Öğretmen Okuluna gitti. Azimli çalışmalarının neticesinde bir yıl sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Diyarbakır’a gitti.



1988 yılında Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Hulusi Şevkan, iki buçuk yıllık şark hizmetinden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar Beldesinde göreve başladı. Dodurgalar’da beş yıla yakın görev yaptıktan sonra on üç yıl kesintisiz Acıpayam halkına hizmet vereceği Acıpayam Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine atandı.Bir hizmet adamı olarak dile getirilen Dr. Hulusi Şevkan Acıpayam halkına karşı sorumluluklarının daha fazla olduğunu hissederek 2009 yılında yapılan mahalli seçimlerde Acıpayam Belediye Başkanlığına aday oldu.



Uzun zamandır Acıpayam halkının sevgisini kazanan Şevkan, seçimlerde halkın büyük bir kısmının oyunu alarak Acıpayam Belediyesi başkanı oldu. 2009 Mart ayından bu yana başkanlık görevini layıkıyla yürüten Dr. Hulusi Şevkan evli ve iki çocuk babası.