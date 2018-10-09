0553 313 94 23

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı açacak

Milli Savunma Bakanı Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, cumartesi günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak.

09 Ekim 2018 Salı 10:47
Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı açacak

Büyükşehir Belediyesi'nin önerisiyle Asri Mezarlık girişinde yapımına 1 yıl önce başlanan camiye o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Akar'ın adının verilip verilmesi, ailenin takdirine bırakıldı. Akar ailesinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla, Esmaül Hüsna'dan esinlenerek, yüce Allah'ın 99 adının iç çeperinde kufi yazıyla yer aldığı, ahşap ve mermer ile bezeli, akustiği mükemmel caminin cumartesi günü yapılacak açılış öncesi son hazırlıkları tamamlandı.

Bundan 1 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli  Mezarlık Camii'ni yaptırmalarını önerdi. Eski Genelkurmay  Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul etti. Büyükşehir Belediye meclisindeki tüm üyelerin oy birliğiyle kabul ettiği, cami de  kentteki cenaze namazları, trafik sorununu rahatlatma adına burada kılınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, cami ile ilgili olarak Belediye meclis üyelerine ''Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz 'bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım' dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu  hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin" diye bilgilendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de cumartesi günü değeri 620 milyon TL'yi bulan 41 tesis ve kabinesindeki MSB Hulusi Akar adını taşıyan caminin açılışını yapıp, Erciyes Üniversitesi Akademik ders yılı açılışı ve Kayseri Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan'ın nikah törenine katılacak.

AKAR VE AİLESİNİN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar  ve ailesi tarafından Asri Mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu  motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile  inşa edildi. Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik  ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı var. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Asri mezarlık girişindeki  camide 4 sabit musalla ve 4 hareketli olmak üzere aynı anda 8 cenazenin kaldırılacağı 8 musalla bulunuyor. Caminin  ahşap üzerine pirinç kakmalı 8 metre 60 santim yüksekliğindeki, 5,5 metre genişliğindeki 4 kanatlı kapısı da dikkatleri çekiyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:47
  1. Kayseri
  2. Erdoğan
  3. cami
  4. Akar
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli konuşuyor
    1. Devlet Bahçeli konuşuyor
    2. Ali Koç'un Yanal kararı!
    3. Enflasyonla Mücadele Programı bugün..
    4. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!
    5. Goller Novak'tan sorulur
    6. CHP’li belediye borcu da yolsuzluğu da..
    7. Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama!..
    8. Cemal Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce..
    9. Bursa'da cezaevi firarisi enselendi
    10. Enerji Bakanı Dönmez tarih verdi: İlk..
    11. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    12. Fenerbahçe masaya oturdu! Anlaşma an..
    13. Galatasaray'a Ukraynalı yıldız! Ocakta..
    14. Altın piyasaya düşüşle başladı! İşte..
    15. Ticaretimizi konuşarak büyüttük
    16. Fatih Terim talimat verdi! Teknik..
    17. Fenerbahçe'ye gelmedi bedavaya gitti!..
    18. Trabzonspor'un gizli gücü!
    19. Otomobilde elektrikli üretim yılı
    20. Facebook'tan Apple sürprizi
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı