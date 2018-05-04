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Hulusi Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yaptıkları ziyaretin, bir nezaket ziyareti olduğu öğrenildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:08
Hulusi Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde muhalefet partilerinin ortaya attığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la ilgili iddiaların arka planı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018’de İstanbul’da 3. Kolordu Karargahı’nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül’ü de ziyaret etti.

ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE GÖRÜŞTÜLER

Görüşmenin, Gül’ün 3. Kolordu Karargahı’nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği öğrenildi.

Nezaket ziyaretinde, o sırada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da  orada bulunduğu öğrenildi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğini belirttiler.

Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların, gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı da ortaya çıkmış oldu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:08
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül
  3. hulusi akar
  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

YORUM YAZ

  • bozkurt1071bozkurt107157 dk önce
    yersen nezaket siyaseti Sayın GÜL sp den aday olaydıda bak neler oluyordu
  • kanikani2 sa önce
    yav he he kapisinin önunden onbasi gecse askeri vesayet diyenler koca genelkurmay baskanini gönderiyor nezaket ziyaretiymis
  • Kamil kayaKamil kaya1 sa önce
    Abdullah Gül'ün ofisi önünden tesadüfen geçmekte olan orgeneral Akar yolda Cumhurbaşkanligi sözcüsü İbrahim Kalina tesadüfen rastlar ve agzim dilim kurudu.Abdullah Gülun ofisi de şurada.Gidelim bir cay içelim,tuvalete girelim.Sonra da iki geyik ceviririz diyerek Abdullah Gülu ziyaret etmiştir.
  • Muharrem Muharrem 1 sa önce
    Hehe
  • YusufYusuf2 sa önce
    Çevirin kazı yanmasın. Başkasına şark kurnazı dersiniz. Dik alası sizsiniz.
  • sher-ezsher-ez2 sa önce
    Gayet normal, GENEL KURMAY Baskani eski cumhur reisin evine helikoperler haftada bir kac kere nezaket ziyaretinde bulunurtabii ki bunda sasacak ne var. Bu hamur gibi ogunmus millete her sey normal gelir, yeter ki iktidar talimat verip dugmelere basin.
  • güney maracıgüney maracı2 sa önce
    biz de yedik..
  • Sahin MustafaSahin Mustafa2 sa önce
    Birakin su cakali.sinsiyi.millete daha iyi nasil hizmet ederiz diye vakit harcayin.cakalla.köpekle.itle vakit kaybeymeyin.
  • serkanserkan2 sa önce
    Dün uzaylılar dünyaya indi aaaa ne görsünler ejderhalar yok ettiler böylece uzaylı nesli için hayat başladı ... nasıl hikaye işte ülkemizin durumu HİKAYELER ÜLKESİ OLDUK ..... Kim inanır ki hıııı belki inanan olur ... OLUR olur burası TÜRKİYE mutlaka olur ya sen inandın mı :) gülme ülkemin durumu bu kim kimi inandırırsa ya gerçekler onlar mı çoktan unutuldu .. Ya sen unuttun mu ... sende unuttun ... hadi şimdi gül oyna nede olsa uzaylılar ülkede
  • hoş değilhoş değil2 sa önce
    Helikopterle tepesine inmek nazik bir davranış olamaz. Kesinlikle sıra dışı bir hareket
  • Ahmet uçarAhmet uçar1 sa önce
    ZAMANLAMA ÇOK YANLIŞ BÜTÜN KUTSALLARINIZA YEMİN ETSENİZ KİMSEYE AKSİNİ DÜŞÜNDÜREMEZSİNİZ.MUHALEFET BUNU KULLANACAKTIR.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Görende Tehdit etse tehdit ziyareti diyeceksiniz sanar
  • serdar61serdar612 sa önce
    BU MİLLET BUNU DA YEDİ YANİ..İNSAN AKLIYLA DALGA GEÇME BUNA DENİR..HULUSİ AKAR SİYASETİN OYUNCAĞI OLMUŞTUR..TSK NIN BAŞINA YAKIŞMIYOR..
  • ibrahimibrahim2 sa önce
    Ne kadar ilginc bir nezaket ziyareti. Nasil olsa millet salak oldugu icin önüne ne koyarlarsa onu yiyorlar
  • Niçin helikopterleNiçin helikopterle2 sa önce
    Askerliğimden helikopterin nasıl gürültüyle tozu toprağı birbirine katarak inip kalktığını iyi bilirim. Niçin helikopteri yakındaki bir birliğe indirip sessizce arabayla gitmemiş?
  • baba yigitbaba yigit2 sa önce
    apo gül adam degildi aday olamadi hahah simdi inceyi de kemal böylece diskalifiye etti ahahha SONUNA KADAR RTE !
  • YıldızYıldız1 sa önce
    Ne nezaket ziyareti. Yapılması gereken gayet net bir şekilde yapılmış. Herkes yerini bilmeli.
  • MuratMurat35 dk önce
    :))) inandik inandik nezaket icindir kesin secimle alakasi yoktur
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