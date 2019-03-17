0553 313 94 23

Bakan Akar: Yeni askerlik sistemi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek

Yeni askerlik sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, " Yeni sistem bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecek" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 10:51
Bakan Akar: Yeni askerlik sistemi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Çamlıca Spor Kulübü'nü ziyaret etti. 

Kulübe gelişinde Çamlıca Spor Kulübü yazılı atkı hediye edilen Akar, buradaki konuşmasında Yıldırım'ın millete gece gündüz demeden hizmet ettiğini, önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yıldırım'ın ülkenin büyümesi ve gelişmesindeki hizmetlerine dikkat çeken Bakan Akar, onun desteğiyle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlerin ardından Yıldırım'ın, dünya şehri İstanbul'a önemli hizmetler yapacağına yönelik inancını dile getiren Akar, gençlere yatırımın çok önemli olduğunu, bunun sadece "okula git" demekle olmayacağını ifade etti.

"Yeni askerlik sistemini de gençlerimizin hizmetine sunacağız"

Gençlerin sanat, spor ve bilim alanlarında gelişimlerinin sağlanmasının önemli olduğunu bildiren Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaları hatırlatarak, "Gençlerin çok iyi şartlarda askerlik yapabilmesi için yeni askerlik sistemini de gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yeni askerlik sistemi, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir." diye konuştu.

Bakan Akar, etkinliğin sonunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile Çamlıca Spor Kulübü tesislerindeki futbol sahasına girdi. Buradaki çocuklarla sohbet eden Akar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:51
  1. İstanbul
  2. türk silahlı kuvvetleri
  3. ihtiyaç
  4. milli savunma bakanı
  5. hulusi akar
  6. bakan akar
  7. Yeni askerlik sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasapoğlu: Van’a stadı mutlaka yapacağız
    1. Kasapoğlu: Van’a stadı mutlaka yapacağız
    2. Trabzonspor, Nwakaeme ile kaybetmiyor
    3. "Sadri Alışık tek başına bir..
    4. Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4..
    5. Avrupa’nın düşmanlığı
    6. Özgürlük kısa sürdü, FETÖ borsasının..
    7. Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin..
    8. Darbecileri karşılayan sekreter,..
    9. (Özel haber) Beşiktaş aşkını..
    10. Süleyman Soylu açıkladı! Kılıçdaroğlu..
    11. Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon..
    12. "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde..
    13. "İnşallah Fransa karşısına 6 puanla..
    14. Öğrenciler geleceği okul..
    15. Borsa liginin şubat şampiyonu..
    16. Müteahhitlerin gözü Libya ve Irak yol..
    17. Kaspersky Lab'dan zararlı yazılım..
    18. CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da..
    19. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Cami..
    20. FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10..
    21. Gençler Mehmet Akif Ersoy’u andı
    22. Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü
    23. Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8..
    24. Tütüncü Bucaklı hemşehrileriyle buluştu
    25. İslam ülkelerinin liderlerinden Akit’e..
    26. Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a..
    27. İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor
    28. Kur’an bülbülleri bölge birinciliği..
    29. Muratpaşa’da sokak sokak esnaf..
    30. Oy pusulalarını PTT taşıyacak
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu