Hulusi Akar, Bayram namazını sıfır noktasında kıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, geceyi Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburunda Mehmetçikle geçirdi, Bayram namazını da Aktütün Hudut Taburunda Mehmetçikle kıldı.21 Ağustos 2018 Salı 07:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, geceyi Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburunda Mehmetçikle geçirdi. Bayram namazını Aktütün Hudut Taburunda Mehmetçikle kılan Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz" dedi.
YORUM YAZ