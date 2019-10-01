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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması

Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hareket için hazırız, bu işin şakası yok" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 20:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fırat'ın doğusuna hareket için hazırız, bu işin şakası yok.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:21
  1. Milli Savunma Bakanlığı

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