Hulusi Akar: Teröristler çıkmazsa harekat devam edecek!
Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam edecek" dedi.19 Ekim 2019 Cumartesi 15:42
Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik. Hedefimizde PKK, YPG ve DEAŞ var." dedi.
"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik" diyen Akar "Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam edecek" dedi.
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