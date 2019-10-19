Hulusi Akar: Teröristler çıkmazsa harekat devam edecek!

Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik. Hedefimizde PKK, YPG ve DEAŞ var." dedi.

"Çıkmazlarsa harekat devam eder"



"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik" diyen Akar "Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam edecek" dedi.

İşte Akar'ın konuşmasından satırbaşları;

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve kestik. Suriye'deki kardeşlerimiz ve sınırlarımız için harekatımızı düzenledik. Suriye halkı için en makul en insani yolu buydu. Bunu anlatmaya çalıştık. Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz. Sadece milletimiz ve vatanımızın güvenliği için değil, bölgede yaşayan her türlü dini ve etnik grupların güvenliği için çalışıyoruz. Her zaman mazlumların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.