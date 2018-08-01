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Hulusi Akar'dan intikam yemini: Sözümü tutmadan Allah canımı almasın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:26
Hulusi Akar'dan intikam yemini: Sözümü tutmadan Allah canımı almasın!

Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilat etmesiyle asker eşi olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği şehit oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar, intikamlarının alınacağını dile getirdi.

"SÖZÜMÜ TUTMADAN ALLAH CANIMI ALMASIN"

Yüksekova'daki terör saldırısı Türkiye'yi yaralarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şehitlerin intikamının alınacağını ifade eden Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:26
  1. hulusi akar
  2. PKK
  3. Hakkari
  4. şehit

YORUM YAZ

  • şehadetşehadet1 sa önce
    EŞHEDÜ ELLE İLEHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLUHU.
  • MankurtMankurt1 sa önce
    Bu kacinci intikam yemini?
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    VATANSEVER KAHRAMAN PAŞA, BOĞAZIN SIKILDIĞINDA SEN PES ETSEYDİN? SURİYE DEN DAHA KÖTÜ OLURDUK. SAYIN BAKANIM SANA HER ZAMAN İNANDIK, ALLAH GÜÇ KUVVET SAĞLIK SIHHAT AFİYET VERSİN. ARTIK ÜLKEMİZİ MİLLİ İNSANLARIMIZ YÖNETİYOR. BUNA YÜREKTEN İNANIYORUZ.
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